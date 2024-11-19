Diyarbakır'da bin 4 kişiden 84'ü diyabetli çıktı

DİYARBAKIR’da, Dicle Üniversitesi Hastanesi Endokrinoloji ve Metebolizma Hastalıkları Bölümü ekipleri tarafından ‘Diyabet Günü’ etkinlikleri kapsamında kentin 2 noktasında 1 hafta boyunca yapılan ölçümlerde, bin 4 kişiden 84’ünde diyabet saptadı.

Dicle Üniversitesi Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bölümü ekipleri ’14 Kasım Diyabet Günü’ etkinlikleri kapsamında kentin 2 noktasında 1 hafta boyunca diyabet ölçümü yaptı. Ölçümlerin sonunda bin 4 kişiden 84’ünde diyabet saptandı. Bölüm Başkanı Prof. Dr. Alpaslan Kemal Tuzcu, kentte diyabet hastalığını oranının yüzde 15 ve 20 arasında olduğunu belirterek, “Geçen hafta Dicle Üniversitesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bölümü olarak, Dünya Diyabet Günü nedeniyle bir hafta boyunca vatandaşlara ölçümler yaptık. Bin 4 kişiden 84’ünde diyabet saptadık, bu da 100 kişiden 8 kişi demek. Bu ölçtüğümüz kişiler daha önce diyabet olduklarını bilmiyorlardı. Diyabetli hastalardan her 2 bilen kişiye karşın 1’i, diyabetli olduğunu bilmiyor. Bu çok çarpıcı bir rakamdır” dedi.