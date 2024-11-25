Diyarbakır'daki kazada ölü sayısı 4'e çıktı (2)

Diyarbakır’ın Çermik ilçesi kırsal Başarı Mahallesi yakınlarında takla atan otomobilde yaralanan Aziz Bozkuş da tedaviye alındığı hastanede, öğle saatlerinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Bozkuş’un cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

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