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        Diyarbakır'daki kazada ölü sayısı 4'e çıktı (2)

        ÖLÜSAYISI 4'E YÜKSELDİDiyarbakır'ın Çermik ilçesi kırsal Başarı Mahallesi yakınlarında takla atan otomobilde yaralanan Aziz Bozkuş da tedaviye alındığı hastanede, öğle saatlerinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 13:15 Güncelleme: 25.11.2024 - 13:20
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        Diyarbakır'daki kazada ölü sayısı 4'e çıktı (2)
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        ÖLÜSAYISI 4’E YÜKSELDİ

        Diyarbakır’ın Çermik ilçesi kırsal Başarı Mahallesi yakınlarında takla atan otomobilde yaralanan Aziz Bozkuş da tedaviye alındığı hastanede, öğle saatlerinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Bozkuş’un cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

        Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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