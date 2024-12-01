Tartıştığı 2 kardeşini öldürüp, babasını ağır yaraladı (2)

Diyarbakır'ınLice ilçesinde tartıştığı kardeşleri Veysi ile Abdurrahman Akdemir’i silahla vurarak öldürüp, babası İhsan Akdemir’i de ağır yaralayıp kaçan M.A., jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. M.A.'nın işlemleri sürüyor.

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