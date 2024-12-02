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        Diyarbakır'da su kanalına düşen otomobilde 3'ü ağır 4 kişi yaralandı

        DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak su kanalına düşen otomobilde 3'ü ağır 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 00:38 Güncelleme: 02.12.2024 - 00:40
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        Diyarbakır'da su kanalına düşen otomobilde 3'ü ağır 4 kişi yaralandı
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        DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak su kanalına düşen otomobilde 3’ü ağır 4 kişi yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Bismil ilçesi Arapkent Mahallesi’nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak su kanalına düştü. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sıkıştıkları yerden çıkarılan otomobildeki 4 kişi, sağlık ekiplerince Bismil Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan 3'ünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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