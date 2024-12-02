Diyarbakır'da su kanalına düşen otomobilin sürücüsü öldü

Kaza, dün akşam saatlerinde Bismil ilçesi Arapkent Mahallesi'nde meydana geldi. Serkan Belge idaresindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak su kanalına düştü. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sıkıştıkları yerden çıkarılan otomobildeki 3'ü ağır 4 yaralı, ambulanslarla Bismil Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Serkan Belge, hastanede yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların tedavisi sürerken, Belge'nin cansız bedeni Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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