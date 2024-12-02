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        Diyarbakır'da su kanalına düşen otomobilin sürücüsü öldü

        DİYARBAKIR'ınBismil ilçesinde su kanalına düşen otomobilin sürücü Serkan Belge (20) hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 11:38 Güncelleme: 02.12.2024 - 11:40
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        Diyarbakır'da su kanalına düşen otomobilin sürücüsü öldü
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        DİYARBAKIR'ınBismil ilçesinde su kanalına düşen otomobilin sürücü Serkan Belge (20) hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Kaza, dün akşam saatlerinde Bismil ilçesi Arapkent Mahallesi'nde meydana geldi. Serkan Belge idaresindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak su kanalına düştü. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sıkıştıkları yerden çıkarılan otomobildeki 3'ü ağır 4 yaralı, ambulanslarla Bismil Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Serkan Belge, hastanede yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların tedavisi sürerken, Belge'nin cansız bedeni Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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