Hafif ticari aracın çarptığı anne öldü, kızı ağır yaralı
DİYARBAKIR'dayolun karşısına geçerken hafif ticari aracın çarptığı Hanife Aslan (43) hayatını kaybetti, kızı Zeynep Aslan (16) ağır yaralandı.
DİYARBAKIR'dayolun karşısına geçerken hafif ticari aracın çarptığı Hanife Aslan (43) hayatını kaybetti, kızı Zeynep Aslan (16) ağır yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Silvan Bulvarı 450 Evler Kavşağı'nda meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Hanife Aslan ile kızı Zeynep'e, sürücüsü ve plakası öğrenilmeyen hafif ticari araç çarptı. Anne ve kızı ağır yaralanırken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırılan Hanife Aslan, hayatını kaybetti. Hanife Aslan'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürülürken, Dicle Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan Zeynep Aslan'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Araç sürücüsü ifadesi için polis merkezine götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.