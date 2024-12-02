Diyarbakır'da aile arasında çıkan kavgada öldürülen 2 kardeş defnedildi

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde aile arasında çıkan kavgada kardeşleri Mehmet Akdemir tarafından pompalı tüfekle öldürülen Veysi ile Abdurrahman Akdemir'in cenazeleri, toprağa verildi.

Olay, dün Lice ilçesi kırsal Baharlar Mahallesi’nde meydana geldi. Mehmet Akdemir, babası İhsan Akdemir ve kardeşleri Veysi ile Abdurrahman Akdemir arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada Mehmet Akdemir, kardeşlerine ve babasına pompalı tüfekle ateş etti. Mehmet Akdemir olay yerinden kaçarken, ihbarla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Veysi ile Abdurrahman Akdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi, ağır yaralanan baba İhsan Akdemir de Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Baba Akdemir'in hayati tehlikesi sürerken, Mehmet Akdemir jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Akdemir'in jandarmadaki işlemleri devam ederken, öldürülen 2 kardeş Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Yeniköy Asri Mezarlığı'na defnedildi.