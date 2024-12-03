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        Komşusu ile tartıştıktan sonra merdiven boşluğuna ateş eden şüpheliye gözaltı

        DİYARBAKIR'ınBağlar ilçesinde komşusu ile tartıştıktan sonra merdiven boşluğuna 3 el ateş eden E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 17:52 Güncelleme: 03.12.2024 - 17:55
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        Komşusu ile tartıştıktan sonra merdiven boşluğuna ateş eden şüpheliye gözaltı
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        DİYARBAKIR'ınBağlar ilçesinde komşusu ile tartıştıktan sonra merdiven boşluğuna 3 el ateş eden E.T. (44), gözaltına alındı.

        Olay, Bağcılar Mahallesi Orhan Doğan Caddesi'ndeki 8 katlı binanın 5'inci katında meydana geldi. 6'ncı katta oturan E.T., daha önce tartıştığı alt kattaki komşusunun oturduğu dairenin kapısına gitti. İsmi öğrenilemeyen komşusuyla tartışan E.T., daha sonra evine gidip, tabancasını alarak geri döndü. E.T. komşusunu korkutmak için iddiaya göre merdiven boşluğuna 3 el ateş etti. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen motosikletli yunus timleri E.T.'yi, kullandığı tabancayla birlikte gözaltına aldı. Emniyete götürülen E.T.'nin işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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