MHP İl Başkanı Arslan'dan, Çermik Belediye Başkanı Karamehmetoğlu'na ziyaret

MHP Diyarbakır İl Başkanı Miktat Arslan, Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu'na ziyarette bulundu.





Arslan, MHP Çermik İlçe Başkanı Remzi Akdeniz ve ilçe yönetim kurulu üyeleriyle Karamehmetoğlu'nu makamında ziyaret etti.



Ziyarete, belediye tarafından yürütülen çalışmalar, yerel hizmetler ve ilçenin gelişimine yönelik projeler ele alındı.



Arslan, Karamehmetoğlu'na misafirperverliği için teşekkür etti.





Karamehmetoğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

