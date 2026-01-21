Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri Haberleri

        MHP İl Başkanı Arslan'dan, Çermik Belediye Başkanı Karamehmetoğlu'na ziyaret

        MHP Diyarbakır İl Başkanı Miktat Arslan, Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu'na ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 16:30 Güncelleme: 21.01.2026 - 16:30
        MHP İl Başkanı Arslan'dan, Çermik Belediye Başkanı Karamehmetoğlu'na ziyaret
        MHP Diyarbakır İl Başkanı Miktat Arslan, Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu'na ziyarette bulundu.


        Arslan, MHP Çermik İlçe Başkanı Remzi Akdeniz ve ilçe yönetim kurulu üyeleriyle Karamehmetoğlu'nu makamında ziyaret etti.

        Ziyarete, belediye tarafından yürütülen çalışmalar, yerel hizmetler ve ilçenin gelişimine yönelik projeler ele alındı.

        Arslan, Karamehmetoğlu'na misafirperverliği için teşekkür etti.


        Karamehmetoğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

