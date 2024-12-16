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        Apartman dairesinde çıkan yangında anne ve bebeği dumandan etkilendi

        DİYARBAKIR'da, apartman dairesinde çıkan yangında üst katta oturan anne ve bebeği dumandan etkilendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 20:49 Güncelleme: 16.12.2024 - 20:55
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        Apartman dairesinde çıkan yangında anne ve bebeği dumandan etkilendi
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        DİYARBAKIR’da, apartman dairesinde çıkan yangında üst katta oturan anne ve bebeği dumandan etkilendi.

        Yangın, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Yenişehir Mahallesi Ali Emiri 1'inci sokaktaki 6 katlı apartmanda çıktı. Apartmanın 3'üncü katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tüm binayı kaplayan dumandan, üst katta oturan anne ve bebeği etkilendi. İtfaiye ekiplerince başlatılan çalışmada yangın, yarım saatte söndürüldü. Dumandan etkilenen anne ve bebeği ise hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Anne ve bebeğinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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