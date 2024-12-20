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        Diyarbakır'da sis; uçak seferleri bugün de iptal

        DİYARBAKIR'da2 gündür etkili olan sis devam ederken, uçak seferleri bugün de iptal edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 10:43 Güncelleme: 20.12.2024 - 10:45
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        Diyarbakır'da sis; uçak seferleri bugün de iptal
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        DİYARBAKIR'da2 gündür etkili olan sis devam ederken, uçak seferleri bugün de iptal edildi.

        Diyarbakır'ı etkisi altına alan sis, 3'üncü gününe girdi. Yaşamı olumsuz etkileyen sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düşerken, sürücüler hızlarını düşürerek ilerledi. Uçak seferleri sisin etkili olduğu önceki gün gecikmeli yapıldı. Seferler yoğun sis nedeniyle dün olduğu gibi bugün de iptal edildi. Meteoroloji 15’inci Bölge Müdürlüğü verilerine göreİ bölge genelinde havanın gece ve sabah saatlerinde sisli ve puslu olacağı, akşam saatlerinde çok bulutlu ve yer yer hafif yağmurlu olacağının tahmin edildiği belirtildi. Yağışların akşam saatlerinde Mardin ve Şırnak genelinde olmasının beklendiği ayrıca Şırnak'ın Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde yer yer hafif kar yağışı olacağı kaydedildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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