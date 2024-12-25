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        Hırsızlık için 3'üncü kata tırmandı, o anlar kamerada

        DİYARBAKIR'da tırmandığı 3'üncü kattaki eve girmeye çalışan ve ev sahibi tarafından cep telefonuyla kayda alınan 'Sincap' lakaplı hırsızlık şüphelisi H.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 10:58 Güncelleme: 25.12.2024 - 10:58
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        Hırsızlık için 3'üncü kata tırmandı, o anlar kamerada
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        DİYARBAKIR'da tırmandığı 3'üncü kattaki eve girmeye çalışan ve ev sahibi tarafından cep telefonuyla kayda alınan 'Sincap' lakaplı hırsızlık şüphelisi H.A., yakalanıp, tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, demir parmaklıkları kullanarak apartmanın 3'üncü katına çıkan ve ev sahibi tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alınan 'Sincap' lakaplı H.A., binanın çevresinin saran polis ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Görüntülerde; kendisinin kayda alındığını fark eden H.A.'nın hızla balkonlardan aşağı inmeye çalıştığı, o sırada ev sahibinin bağırarak çevredekilerden yardım istediği görüldü. 4 ayrı suç kaydı bulunan H.A., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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