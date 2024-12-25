Hırsızlık için 3'üncü kata tırmandı, o anlar kamerada
DİYARBAKIR'da tırmandığı 3'üncü kattaki eve girmeye çalışan ve ev sahibi tarafından cep telefonuyla kayda alınan 'Sincap' lakaplı hırsızlık şüphelisi H.
DİYARBAKIR'da tırmandığı 3'üncü kattaki eve girmeye çalışan ve ev sahibi tarafından cep telefonuyla kayda alınan 'Sincap' lakaplı hırsızlık şüphelisi H.A., yakalanıp, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, demir parmaklıkları kullanarak apartmanın 3'üncü katına çıkan ve ev sahibi tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alınan 'Sincap' lakaplı H.A., binanın çevresinin saran polis ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Görüntülerde; kendisinin kayda alındığını fark eden H.A.'nın hızla balkonlardan aşağı inmeye çalıştığı, o sırada ev sahibinin bağırarak çevredekilerden yardım istediği görüldü. 4 ayrı suç kaydı bulunan H.A., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
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