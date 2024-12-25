Narin Güran cinayetinde 4 sanık, ikinci kez hakim karşısına çıkacak (2)
BARİYERLERLEGÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDIDiyarbakır'da Narin Güran cinayeti davasının duruşması öncesi mahkeme salonu ve adliye çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı.
BARİYERLERLEGÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI
Diyarbakır'da Narin Güran cinayeti davasının duruşması öncesi mahkeme salonu ve adliye çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı. Polis ekipleri, adliye çevresine bariyerler yerleştirdi. Duruşma boyunca alana giriş-çıkışlar, polis kontrolünde olacak. Alana girmek isteyenler, üzerleri aranarak alınacak.
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