Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Narin Güran cinayetinde 4 sanık, ikinci kez hakim karşısına çıkacak (2)

        BARİYERLERLEGÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDIDiyarbakır'da Narin Güran cinayeti davasının duruşması öncesi mahkeme salonu ve adliye çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 14:54 Güncelleme: 25.12.2024 - 15:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Narin Güran cinayetinde 4 sanık, ikinci kez hakim karşısına çıkacak (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        BARİYERLERLEGÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

        Diyarbakır'da Narin Güran cinayeti davasının duruşması öncesi mahkeme salonu ve adliye çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı. Polis ekipleri, adliye çevresine bariyerler yerleştirdi. Duruşma boyunca alana giriş-çıkışlar, polis kontrolünde olacak. Alana girmek isteyenler, üzerleri aranarak alınacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay açıklama yapıyor
        TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay açıklama yapıyor
        Balıkesir'deki patlamada 10 kişi gözaltına alındı
        Balıkesir'deki patlamada 10 kişi gözaltına alındı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Fenerbahçe'de transfer harekatı!
        Fenerbahçe'de transfer harekatı!
        Yüksel Güran’ın telefon kayıtları ortaya çıktı
        Yüksel Güran’ın telefon kayıtları ortaya çıktı
        2024'ün kayıpları
        2024'ün kayıpları
        Manisa'da 71 yıl süren davada karar
        Manisa'da 71 yıl süren davada karar
        Osimhen'de takas iddiası!
        Osimhen'de takas iddiası!
        Valilik açıkladı! Artık yasak
        Valilik açıkladı! Artık yasak
        Yılın en iyi forvetleri belirlendi: Osimhen...
        Yılın en iyi forvetleri belirlendi: Osimhen...
        Minibüste öldürmüştü! İfadesi kan dondurdu
        Minibüste öldürmüştü! İfadesi kan dondurdu
        Pestisit en çok onları vuruyor
        Pestisit en çok onları vuruyor
        Uykudan migrene yardımcı olmadığı sorun yok!
        Uykudan migrene yardımcı olmadığı sorun yok!
        Kazakistan'da yolcu uçağı düştü
        Kazakistan'da yolcu uçağı düştü
        Asgari ücret neleri değiştirecek?
        Asgari ücret neleri değiştirecek?
        'Sigorta primleri yüksek değil'
        'Sigorta primleri yüksek değil'
        Şikâyetinden vazgeçti
        Şikâyetinden vazgeçti
        Ticaret Bakanlığı'ndan asgari ücret uyarısı
        Ticaret Bakanlığı'ndan asgari ücret uyarısı
        Asgari ücrette maliyet hesabı değişti
        Asgari ücrette maliyet hesabı değişti
        Otopsi için mezarı açıldı
        Otopsi için mezarı açıldı

        Benzer Haberler

        Otomobilin, park halindeki araca çarpıp kaldırıma çıktığı kaza kamerada
        Otomobilin, park halindeki araca çarpıp kaldırıma çıktığı kaza kamerada
        Eğil'in tanıtımı için protokol imzalandı
        Eğil'in tanıtımı için protokol imzalandı
        Diyarbakır'da üreticiler "Cuma Buluşmaları" programında bilgilendirildi
        Diyarbakır'da üreticiler "Cuma Buluşmaları" programında bilgilendirildi
        Narin Güran cinayetinde 4 sanık, ikinci kez hakim karşısına çıkacak
        Narin Güran cinayetinde 4 sanık, ikinci kez hakim karşısına çıkacak
        Hırsızlık için 3'üncü kata tırmandı, o anlar kamerada
        Hırsızlık için 3'üncü kata tırmandı, o anlar kamerada
        Diyarbakır'da 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakala...
        Diyarbakır'da 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakala...