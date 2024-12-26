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        Narin Güran cinayetinde 4 sanık, ikinci kez hakim karşısında (10)

        DURUŞMAYENİDEN BAŞLADIDiyarbakır'da Narin Güran (8) cinayetine ilişkin görülen davanın ikinci duruşmasında gerginliğin ardından verilen ara sona erdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 17:26 Güncelleme: 26.12.2024 - 17:26
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        Narin Güran cinayetinde 4 sanık, ikinci kez hakim karşısında (10)
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        DURUŞMAYENİDEN BAŞLADI

        Diyarbakır'da Narin Güran (8) cinayetine ilişkin görülen davanın ikinci duruşmasında gerginliğin ardından verilen ara sona erdi. Duruşma saat 17.15 sıralarında yeniden başladı. Mahkeme salonuna Güran ailesinin yakınları, alınmadı. Enes Güran'ın avukatı Mustafa Demir'in itirazı üzerine mahkeme başkanı, ailenin tepkisi nedeniyle yakınlarının salona alınmadığını, durumun yarın tekrar değerlendirileceğini söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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