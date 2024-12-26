Narin Güran cinayetinde 4 sanık, ikinci kez hakim karşısında (10)
DURUŞMAYENİDEN BAŞLADIDiyarbakır'da Narin Güran (8) cinayetine ilişkin görülen davanın ikinci duruşmasında gerginliğin ardından verilen ara sona erdi.
DURUŞMAYENİDEN BAŞLADI
Diyarbakır'da Narin Güran (8) cinayetine ilişkin görülen davanın ikinci duruşmasında gerginliğin ardından verilen ara sona erdi. Duruşma saat 17.15 sıralarında yeniden başladı. Mahkeme salonuna Güran ailesinin yakınları, alınmadı. Enes Güran'ın avukatı Mustafa Demir'in itirazı üzerine mahkeme başkanı, ailenin tepkisi nedeniyle yakınlarının salona alınmadığını, durumun yarın tekrar değerlendirileceğini söyledi.
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