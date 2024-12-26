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        Narin Güran cinayetinde 4 sanık, ikinci kez hakim karşısında (13)

        'TANIKLARINHEPSİ ÇELİŞKİLİ'Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra dere yatağında çuvalda cansız bedeni bulunan Narin Güran (8) cinayetine ilişkin görülen davanın ikinci duruşmasında, Diyarbakır Barosu eski Başkanı Nahit Eren'in konuşmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları söz aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 23:36 Güncelleme: 26.12.2024 - 23:40
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        Narin Güran cinayetinde 4 sanık, ikinci kez hakim karşısında (13)
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        ‘TANIKLARINHEPSİ ÇELİŞKİLİ’

        Diyarbakır’da kaybolduktan 19 gün sonra dere yatağında çuvalda cansız bedeni bulunan Narin Güran (8) cinayetine ilişkin görülen davanın ikinci duruşmasında, Diyarbakır Barosu eski Başkanı Nahit Eren’in konuşmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları söz aldı. Avukatlardan Abdullah Yılmaz, Yüksel Güran, televizyon programında söylediklerine ‘Kesinlikle böyle ifadede bulunmadım’ diyor. Salim Güran ile telefon görüşmesi yapmadığını, HTS kayıtları çıkınca yanlışlıkla veya çocukların aramış olabileceğini söylüyor. Salim Güran, olay günü yaptıklarını çelişkili anlatıyor. Ramazan Atasoy’un ifadeleri de kendisi ile ve Salim ile çelişkili. 36 tanık var, hepsi birbiriyle çelişiyor. 4 sanık için de ağırlaştırılmış müebbet talep ediyoruz” dedi.

        DURUŞMA 14 SAAT SÜRDÜ, YARINA ERTELENDİ

        Diğer avukatların da konuşmalarının tamamlanmasıyla Mahkeme Başkanı, saat 09.00’da başlayan duruşmayı yarın sabah saat 09.00’a erteledi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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