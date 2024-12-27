Narin cinayeti davasının 2'nci duruşmasında 2'nci gün (9)

‘ESASHAKKINDA MÜTALAAYA İŞTİRAK ETMİYORUZ’

Diyarbakır’da kaybolduktan 19 gün sonra dere yatağında çuvalda cansız bedeni bulunan Narin Güran (8) cinayetine ilişkin görülen davanın 2’nci duruşması, 2’nci gününde de devam etti. Narin’in ağabeyi Enes Güran’ın savunmasının ardından söz alan avukatı Mahir Akbilek, “Esas hakkında mütalaaya iştirak etmiyoruz. (Dar alan baz çalışması hakkında), atanan bilirkişi yeminle başlamak zorundadır. 3 Eylül tarihli tutanakta adı geçen bilirkişilerin imzaları görünmüyor metinde. 29 Ağustos’ta hangi yetkiyle gidiyorsun? Biz senin var olduğunu bilmiyoruz. Bizim açımızdan müvekkilim hakkında yalan iddiada bulunan sizsiniz. Sizi sorgulayamıyoruz. Sizi göremiyoruz. Günler sonra yemin ediyorsunuz. Aynı yemin tutanağının altında yazıyı ve ekindeki soruşturma dosyasını teslim aldım. Bizim açımızdan bunlar tanık. Bilirkişi görünümlü tanıkların kendi ek raporlarındaki ilgili kısmı koyacağım. Salim Güran’ın ilk ifadesi dışından herhangi bir delile temas edilmemiş, sadece sahada yapmış olduğumuz çalışmalar baz alınmıştır. Bir hukukçu bunu savunur mu? Bunu savunan neyi savunduğuna bir baksın önce. Özetle bu yasak delildir” dedi.

‘TELEFONU HAREKETSİZ VE ŞAHİTLERLE UYUDUĞU BELLİ’ Akbilek, Enes Güran’ın telefonunun hareketsiz olduğunu belirterek, “Ek raporunda bize kızmış. ‘Ben öyle bir çalışma yaptım ki, içinde yorum bulamazsın’ diyor. Teknolojik böyle imkanımız var ve bu davayı bekledi, öyle mi? Kıymetli çalışmalar var. Bizi üzen, buna tartışmasız iman etmemizin beklenmesi. Bu rapor dayanak olarak kendini gösteriyor. Böyle bir teknoloji yok. Dar alan baz çalışması, bizim müvekkilin işine gelir. Telefonu hareketsiz ve şahitlerle uyuduğu belli. GSM şirketleri 8 saatte bir kayıt yapıyor. Bu teoriler doğru olsaydı robotik yargılamalar yapılırdı. Salim Güran’ın kimliği belirlenemeyen bir araçla Narin’in gömüldüğü yere gittiğine dair iddialar, çürütüldü. O aracın hareketini tespit etseydiler, etrafında insanlar da görülecekti. Arama- tarama faaliyeti yapılıyor. Dikkat edilirse araç yönünü değiştirip ışık veriyor” diye konuştu.

‘İDDİANAME, İADE SEBEBİDİR’ Narin’in, görüntülere göre kendisine seslenen bir kişiye yönlendiğini değerlendirdiklerini belirten Akbilek, “Sanık Enes’in nasıl gerçekleştiği iddianamede ve mütalaada anlaşılmayan cinayet, o karara nasıl iştirak ettiğine dair tespit bulunmaksızın, iddianame iade sebebidir. Daran-2 kamerası açıyı doğru tespit edemiyor. Mahallenin çok uzak olması. Çözünürlüğünün düşük olması sonucunda, Narin olduğu değerlendirilen karaltının durduğu yeri ahırın önü olarak belirlemişse de Daran-2’nin açısı değerlendirildiğinde, en önemlisi yamacın görülemeyeceği, bize o karartı Narin değil, biz iki karartı görüyoruz. Sonra üçüncü bir karartı. O karartı aşağı doğru iniyor. Biz Narin’in kendisine seslenen kişiye doğru gittiğini düşünüyoruz. Bu mümkün bir senaryo gibi görünüyor. Karar aşamasındasınız. Nasıl yapacaksınız, biz kendi imkanlarımızla bu görüntüyü iyileştirmeye çalışacağız. Kurumlar var ama yetişmeyecek gibi gözüküyor. Kamera açısına bakıldığı zaman, bahçe denilen şeyin yamaç olduğu anlaşılacaktır. Çatı zannedilen beyazlık, ahırın yan duvarıdır” dedi.

Ardından, bir mühendisin iyileştirdiği görüntüler izlettirildi. Mahkeme Başkanı, görüntüde konuşan kişinin metnini isteyerek, daha sonra tekrar izleneceğini söyledi. ‘NEVZAT BAHTİYAR, GERÇEĞİ PARÇA PARÇA BİZDEN UZAKLAŞTIRMAKTADIR’ Akbilek, Enes Güran ile ilgili somut bir isnat olmadığını belirterek, “Köyde meydana gelen yangınların sebebini kolluk tespit etmiş. Kolluk da ‘Narin’in cansız bedeninin bulunmasını engelleme’ olarak tanımlanmış. Yine Enes ile ilgili somut bir isnat da yok. Jandarmayı dinlemek ve terlik meselesi çok konuşuldu. Bu yönlü doğrudan Enes’i ilgilendiren isnat yok. Terlik olayının iddia makamı tarafından tanımlanma şeklini de kabul etmiyoruz. O terliği bulup, ‘Narin’in olabilir’ deyip getirmesiyle, tutuklanması. Bilirkişi Arif’in evinin yüksek olması nedeniyle, 22 baz istasyonundan sinyal aldığını ve kaliteli olduğunu söylüyor. Arif’in evinin arkasına mobil baz istasyonu kurulmuştu. Bilirkişinin mobil bazlardan söz etmesi gerekirdi. Bunun dahi yazılmadığını gördük. Bu kötücül bir ikiyüzlülüktür. Bilmesek, mobil istasyonu yok gibi bize yutturacaklar. Bu raporun oluşturulma nedeni ön yargıdır. Delilleriyle ortaya koyarsınız ama bir ön yargının esiriyseniz, ‘Maktuleyi Güran ailesi fertleri öldürdü, Nevzat garibandır’ derseniz, onun ailesinin üyelerine devlet tarafından koruma sağlarsanız, elbette Nevzat Bahtiyar da 9’uncu senaryoyla karşınıza gelir. Nevzat Bahtiyar, gerçeği parça parça bizden uzaklaştırmaktadır. Amacının ne olduğunu ben de algılayamıyorum. Yalan bir ihtiyaç için söylenir, savunma aracıdır. Size ve yakınlarınıza yönelik tehlikeyi geçici olarak bertaraf için yalan söyler. Ahırın üzerindeki açıklıktan bıraktığını kendisinin de yandan girdiğini söylemişti” diye konuştu.