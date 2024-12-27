Narin cinayeti davasının 2'nci duruşmasında 2'nci gün (10)

‘ÖRNEKBİR DAVA OLACAK’

Diyarbakır’da kaybolduktan 19 gün sonra dere yatağında çuvalda cansız bedeni bulunan Narin Güran (8) cinayetine ilişkin görülen davanın 2’nci duruşması, 2’nci gününde de devam etti. Enes Güran’ın avukatı Mahir Akbilek’in savunmasının ardından, diğer avukatı Muhammed Fatih Demir savunmasına başladı. Demir, davanın örnek bir dava olacağını ifade ederek, “Dünya tarihine geçecek bir dava görülüyor. Kolluk kuvvetlerine öğreteceğiz. Yarın öbür gün bir olayda neler yapıp, neler yapılmaması gerektiğini, Narin gibilerin öldürülmemesi için örnek bir dava olacak. İnsanlar idam istiyorlar, biz bu talebi reddediyoruz. ‘Sanıklar en ağır cezayı alsın’ diye sosyal medyada insanlar konuşuyor. Niye en ağır ceza verilsin ki? Faile tek istensin, suçu olmayan kişi neden ceza alsın? Yasa koyucu, masumların cezalandırılmasını istemiyor. Ceza kanununda yorum yok, dar yorumlayacaksın. Herkes korkuyor, serbest bırakılan biri ya sonradan suçlu çıkarsa diye. CMK’da var bu. Eğer öyle bir şey varsa, yeniden yargılama mümkündür. Amacım, bir daha küçücük bir kızın katilinin bulunmasını ve zarar gelmesine engel olunmasıdır. Ben müvekkillerime inanıyorum. Sen kolluk görevisin. Kimsenin ifadesine bakmadan delilleri bulacaksın” dedi.

‘O DAKİKALARDA BU DOSYAYA GÖRE NARİN’E EN YAKIN KİŞİ NEVZAT’ Avukat Muhammed Fatih Demir, “İddia makamının iddianamesinde, ‘Güran ailesinin delilleri karartıyor’ iddiasını kabul etmiyoruz. Jandarma tutanaklarında bir sürü kişinin beyanı alınmış bunların hangi moralle yazılmış olduğunu nereden bileceğiz. Nevzat Bahtiyar’ın toplam 7 ifadesi vardı. Dünkü ifadeyle birlikte 8 oldu. Daha da fazla çalışacaktık ancak zaman kısaydı. Yazılı beyanımda ‘Çelişkili beyan’ meselesini anlattım. Nevzat Bahtiyar, inanılmaz zekidir. O kadar zeki ki. Narin’in naaşı bulunmadan önce ilk ifadesinde 'O gün Salim’i aradın mı?' diye soruyorlar, 'Aramadım,' diyor. Sonra arama kaydı ortaya çıkıyor, 'Aa, şimdi hatırladım,' diyor. Nevzat’a 15.08’deki arama kaydını sorduğumuzda adeta kuduruyor. Neden o gün, neden o saat? Eşi ise o gün Nevzat’ın köyde olmadığını söylüyor. Nevzat’a sordum, 'Sen annenin hortumunu çekiyordun, suyu nasıl açıyordun?' dedim. Bana öyle bir cevap verdi ki, 'Annemin evinin avlusundan' dedi. 15.08’de Salim ile konuştu, sonra patlıcan sulamaya gitti. O da ilginç. 52 yaşındasın, akıllısın da bak beyanların neye yol açıyor. Narin’in camiden çıkıp evine gittiği zaman ‘Narin’i görmedim’ diyor ama görmüş ve inkar ediyor. Bu tesadüf gibi olabilir ama değil. O dakikalarda bu dosyaya göre Narin’e en yakın kişi Nevzat. Bu olağan ve normaldir. Nevzat 30 dakika boyunca dere kenarında ne yaptığını açıklayamıyor. Orada ne yaptı orası karanlık olacak. O söylemeyene kadar bu açığa çıkmayacak. Adli hatalar, medya ve sosyal medyanın mahkemeyi etkilemesi. Ben o yüzden size ‘Sosyal medyadan uzak durun’ demiştim ilk duruşmada” diye konuştu.

AVUKATLAR SALONDAN ÇIKARILDI Muhammet Fatih Demir, savunmasını yaparken, söz almadan konuşan bir avukatın salondan çıkarılması istendi. Buna tepki veren başka bir avukat daha salondan çıkarıldı. Savunmasına devam eden Demir, “Kıymetli bir baro bu dosyada kendini yanlış konumlandırdı” deyince, barodan bir avukat daha Demir’e söz almadan cevap verdi. Mahkeme Başkanı, daha önce uyardığını söyleyerek, üçüncü avukatın da dışarı çıkarmasını istedi.

‘SAAT KONUSUNDA YANILGIYA DÜŞMESİ DE GAYET NORMAL’ Enes Güran’ın, saat konusunda yanılgıya düşmesinin normal olduğunu belirten Demir, “Her gün köyde basın vardı, insanın davranışları da bu durumda değişir. Önümüze 10 kamera konsa, bu durum herkesi tuhaflaştırır. Enes hoş bir çocuk, köyün delisine bile cebindeki parayı veren bir çocuk. Tanısanız, onu çok seversiniz, normal hayatınızda da çok seversiniz. Yasaya uygun bir şekilde hüküm kurmanızı talep ediyorum. Benim aklım almıyor, tamamen varsayım, yorum ve hayal gücü. Narin’in eve çok yakın bir yerde kaybolması, olayın organize bir şekilde saklandığı mütalaasında ele alınıyor. Ama gerçekten düşündüğünüzde, ortada sadece varsayım ve yorum var. Saat konusunda yanılgıya düşmesi de gayet normal. Videolarını görüyorsunuz, kardeşini ararken yere düşüyor. Psikolojik durumu böyle. Hatta kardeşinin mezarını bile görmedi” diye konuştu.