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        Narin cinayeti davasının 2'nci duruşmasında 3'üncü gün (3)

        TANRIKULU:YURTTAŞI İKNA EDEBİLECEK BİR VERİ ELDE EDİLMİŞ DEĞİLNarin Güran (8) cinayetine ilişkin görülen davanın 2'nci duruşmasını izleyen CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır Adliyesi önünde yaptığı açıklamada, "Bu soruşturmanın ağırlığına uygun düşmeyen bir biçimde bazı delillerin toplanmasında, bazı delillerin karartılmasında ihmal gösterdikleri çok açıktır.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.12.2024 - 13:26 Güncelleme: 28.12.2024 - 13:30
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        Narin cinayeti davasının 2'nci duruşmasında 3'üncü gün (3)
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        TANRIKULU:YURTTAŞI İKNA EDEBİLECEK BİR VERİ ELDE EDİLMİŞ DEĞİL

        Narin Güran (8) cinayetine ilişkin görülen davanın 2'nci duruşmasını izleyen CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır Adliyesi önünde yaptığı açıklamada, "Bu soruşturmanın ağırlığına uygun düşmeyen bir biçimde bazı delillerin toplanmasında, bazı delillerin karartılmasında ihmal gösterdikleri çok açıktır. Bunu hem müdahil tarafında duran baro hem de sanık tarafında duran savunma avukatları, görüş birliği içerisinde değişik derecelerde ifade ettiler. Eğer o ihmaller olmasaydı, belki bugün bunları konuşmazdık. Doğrudan doğruya sanığın kim olduğu, failin kim olduğu ve Narin'i neden öldürdüğü konusunda bir fikrimiz olabilirdi. Yarın kurulacak hükümde, eğer hüküm kurulacaksa bütün bunların cevabını arayacağız. Ama şunu bir avukat olarak ifade edeyim. Bugün itibarıyla failin kim olduğu konusunda ortalama bir gözlemciyi, yurttaşı ikna edebilecek bir veri elde edilmiş değil. Yine neden öldürüldüğü konusunda Narin'in ortalama bir gözlemciyi, bir yurttaşı ikna edebilecek bir veri elde edilmiş değil" dedi.

        'DURUŞMADA KAVGA, DÖVÜŞ, YAKA PAÇA ATMA GİBİ HERHANGİ BİR ORTAM YOKTUR'

        Tanrıkulu, "Bugün 3'üncü gün. Saat 10 itibarıyla duruşma başladı. Tabii dosyanın içinde bulunduğu koşullar, olayın ağırlığı, kamuoyunda yarattığı infial, duruşma salonuna da zaman zaman yansıyor. Dün akşam gerilimle bitmişti, bu sabah da biraz gerilimle başladı ama sonuçta duruşma kendi akışında devam ediyor. İkame edilen deliller var. O delillerle ilgili olarak avukatlar savunma makamı sonuçta; delillerin hukuka aykırılığı konusunda tartışmalar yaratıyor. Doğal olarak da bu savunmalar salonda zaman zaman gerilime neden oluyor. Ama ceza yargılamasının özünde, bu gerilim var zaten. Mahkeme başkanı da buna müdahale ediyor. Duruşmada kavga, dövüş, yaka paça dışarı atma gibi herhangi bir ortam yoktur. Bizi izleyen yurttaşlarımız da bunu bilsinler. Ceza yargılamasında bu gerilmeler olur ama bu yargılama biraz önce de sanık avukatlarının da ifade ettiği gibi mümkün olduğu kadar adil bir ortamda yürütülmeye çalışılıyor. Bunu öncelikle bir avukat olarak ve bir milletvekili olarak paylaşmam gerekiyor" diye konuştu.

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