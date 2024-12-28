Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Narin cinayeti davasının 2'nci duruşmasında 3'üncü gün (5)

        'KIZIMTÜLİN HAKKINDA BENİ SUÇLADILAR'Enes Güran'ın avukatı Mustafa Demir'in savunmasının ardından anne Yüksel Güran savunmasına başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.12.2024 - 14:32 Güncelleme: 28.12.2024 - 14:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Narin cinayeti davasının 2'nci duruşmasında 3'üncü gün (5)
        ABONE OL
        ABONE OL

        'KIZIMTÜLİN HAKKINDA BENİ SUÇLADILAR'

        Enes Güran'ın avukatı Mustafa Demir'in savunmasının ardından anne Yüksel Güran savunmasına başladı. Engelli olarak doğan kızı Tülin'in hastanede hayatını kaybettiğini ifade eden Yüksel Güran, "Burada bütün annelere sesleniyorum. Bir anne ayağa kalktı, 'Başın sağ olsun' dedi. O kadar mutlu oldum ki. Evladımı kaybettim, bir anne bana 'Başın sağ olsun' dedi. Hoşuma gitti. Bir anayım, evladımı kaybetmişim. Bizi katil gösteriyorlar. Kadın çıkmış burada 'Üff', 'Çok sıkıldım' diyor. Evlendiğim gün Arif ile ilk gece birbirimize söz verdik. Birbirimize söz verdik. Yalan söylemeyeceğiz. Hiçbir gün kavgamız olmadı. Evimizde şiddet olmadı. Kızım Tülin hakkında beni suçladılar. Dağkapı Hastanesi'nde vefat etmemiş olsaydı, beni yine suçlayacaklardı. 'Sen Tülin'i merdivenden atmışsın' dediler. Bundan beni sorguya aldılar. Kızım dünyaya geldiği zaman, '6-7 sene yaşayacak' dediler. 'İç organı büyüyecek sonra vefat edecek' dediler. Bu dosya için Tülin'le beni suçladılar. 17 sene önce vefat etti çocuğum. Bana rahmimden olduğum ameliyatı bile sordular. Hastalanmıştım. Ama utanmadan ameliyatım hakkında jandarmalar, 'Gece gündüz ilişkiye giriyor' diyerek ameliyatımı böyle söylediler. Beni böyle suçladılar" dedi. Bu sözlerin ardından Enes Güran, ağlayarak küfretti. Yüksel Güran da "Annem üzülme, başını dik tut" diyerek karşılık verdi. Daha sonra Enes Güran, sakinleşmesi için ağlayarak jandarma eşliğinde dışarı çıkarıldı. Salim Güran da ağlayarak dışarı çıkmak istediğini söyledi. Jandarma eşliğinde çıkarıldı.

        ‘BİR ANAYA NASIL İFTİRA ATIYORSUN’

        Eşarbını çıkarıp saçını gösteren Yüksel Güran, "Benim saçım, Narin'in avuçlarında dediler. Yukarıda Allah var. Nasıl burada mahkeme varsa, Rabbimin yanında da mahkeme var. Bir anaya nasıl iftira atıyorsun? Güranların içinde büyüdüm sonra Arif’i seçtim. Türkçe, Kürtçeyi karıştırıyorum. Cezaevine giderken aynı otobüse bindirdiler bizi. Mutluydum. Yılmaz abi (avukatı) bana dedi ki Narin o kadar suyun içinde kalmış, DNA yok. Cezaevindeyim, çok zor. Rabbim kimseyi dört duvara koymasın. Sabah ezanı okunduğu zaman abdestimi alıyorum. Sadece ezan-ı şerif sesi geliyor. Rabbim kim benim, ailemin kızımın sebebi olmuşsa, Rabbim onlara kısmet et. Her gün bana kağıt geliyor. Başımız dik. Bunun ailesi biliyordu, Narin'e ne kadar düşkün olduğumuzu. İlk hastaneye gittiğimde, Zelal hoca bana 'Senin bebeğin cinsiyeti belli oldu' dedi. Bana dedi ki ‘Yüksel senin bir kız çocuğun olacak.' Odadan çıktım, Arif beni gördü. 'Kızdır değil mi' dedi. 'Senin gözlerinden anladım' dedi. Nasıl Narin'e zarar veririm? Evimi parça parça ettiler. Benim maceram, Yusuf Peygamber meselesi olmuş. Ne yapsak, bizi suçluyorlar. Jandarma komutanı diyor ki 'Çember daralmış', seviniyoruz. 'Çember daralmış, çember daralmış' dediler. Cenaze günü beni ambulansa aldılar. Dediler; 'Siz Narin'e ne yaptınız?' O kadar beni zalim göstermişler ki" diye konuştu.

        'SEN BÜTÜN GÜRANLARIN KATİLİSİN'

        Yüksel Güran, Narin Güran'ın mezarını görmediğini ifade ederek, "Diyorlar ki 'Nevzat masumdur.' Güran ailesi ne yaptı? Elini, parmağını sallaya sallaya 'Tarlaya güveniyorsun' diyor. Gidin bakın, bankayı araştırın. Bugüne kadar tarlanın parasını veriyoruz. Bizim çocuklarımıza hiç faydası olmadı. Nevzat'ın babasının 1 metre tarlası yok o köyde. Güran ailesinden kim onlara zulüm yapmış? Bütün Güranların hayatını zindan etti. Babalar, anneler cezaevinde, çocukları dışarıda. Nevzat'ın avukatı çıktı. Ne savunma yaptı? Baro başkanı sen şöyle yaptın, baro başkanı sen böyle yaptın. Benim, 'Erkek çocuklarım var. Bir yere gittiğimde Narin'i Maşallah'a bırakıyorum’ ifademi kesmişler. Bana onu soruyor. Gazal niye burada değil? Vecdi niye burada değil? 15 sene karısı evime geliyordu. 10 dakika içerisinde kızım kayboluyor. Sen bütün Güranların katilisin, sadece Narin'in değil. Narin'in mezarını görmedim, Narin'i mi kefeninde görmedim. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

        DURUŞMAYA ARA VERİLDİ

        Yüksel Güran'ın konuşmasının ardından mahkeme başkanı, duruşmaya 16.00'ya kadar ara verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Narin Güran cinayeti davası sürüyor!
        Narin Güran cinayeti davası sürüyor!
        DEM Parti heyeti İmralı'da
        DEM Parti heyeti İmralı'da
        Yeni yıl havası! İşte yılın son gününde beklenen hava durumu
        Yeni yıl havası! İşte yılın son gününde beklenen hava durumu
        "Adıyaman Diyarbakır arası 30 dakika kısalıyor"
        "Adıyaman Diyarbakır arası 30 dakika kısalıyor"
        Dünyada bir ilk! Türk bilim insanları kanıtladı: Hastalıklarımızın nedeni onu yutmamız olabilir
        Dünyada bir ilk! Türk bilim insanları kanıtladı: Hastalıklarımızın nedeni onu yutmamız olabilir
        "Asgari ücret enflasyonun üzerinde artıyor"
        "Asgari ücret enflasyonun üzerinde artıyor"
        Plastik poşet fiyatı 50 kuruşa yükseltildi
        Plastik poşet fiyatı 50 kuruşa yükseltildi
        Okan Buruk'la rekor üstüne rekor
        Okan Buruk'la rekor üstüne rekor
        Bu 8 belirtiyi görmezden gelmeyin!
        Bu 8 belirtiyi görmezden gelmeyin!
        Alın dolgusu kör etti
        Alın dolgusu kör etti
        Ziyech de ayrılık için para istiyor!
        Ziyech de ayrılık için para istiyor!
        Engelli emeklilerin kontrol muayenesi nasıl yapılacak?
        Engelli emeklilerin kontrol muayenesi nasıl yapılacak?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Tercih etmediğimiz gelin adayı"
        "Tercih etmediğimiz gelin adayı"
        Türk ekip, uçak kazasını araştırmak için Bakü'ye gidiyor
        Türk ekip, uçak kazasını araştırmak için Bakü'ye gidiyor
        Resimde gizli olan gazeteyi bulabilir misiniz?
        Resimde gizli olan gazeteyi bulabilir misiniz?
        En iyi 5 boks filmi
        En iyi 5 boks filmi
        84 yıllık kalbi hâlâ aşk için çarpıyor
        84 yıllık kalbi hâlâ aşk için çarpıyor
        Boşanmadan evlilik söylentileriyle konuşuldu
        Boşanmadan evlilik söylentileriyle konuşuldu

        Benzer Haberler

        Tunceli'de kar nedeniyle 222 köy yolu ulaşıma kapandı
        Tunceli'de kar nedeniyle 222 köy yolu ulaşıma kapandı
        Flaş
        Flaş
        Narin cinayeti davasının 2'nci duruşmasında 3'üncü gün (4)
        Narin cinayeti davasının 2'nci duruşmasında 3'üncü gün (4)
        Narin cinayeti davasının 2'nci duruşmasında 3'üncü gün (3)
        Narin cinayeti davasının 2'nci duruşmasında 3'üncü gün (3)
        Narin cinayeti davasının 2'nci duruşmasında 3'üncü gün (2)
        Narin cinayeti davasının 2'nci duruşmasında 3'üncü gün (2)
        Diyarbakır'da firari hükümlü gizlendiği buzdolabında yakalandı
        Diyarbakır'da firari hükümlü gizlendiği buzdolabında yakalandı