Diyarbakır merkezli 9 ilde 'Bungalov Sarmalı' operasyonu; 12 tutuklama

DİYARBAKIR merkezli 9 ilde düzenlenen 'Bungalov Sarmalı' operasyonunda yüzlerce kişiyi dolandıran ve hesaplarında 2 milyar 147 milyon 983 bin TL işlem hacmi bulunan 20 şüpheliden 12'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet siteleri üzerinden bungalov kiralama ilanları vererek kişileri dolandıran ve İstanbul'da lüks yaşam süren şüphelileri tespit etti. Şüphelilerin banka, ödeme kuruluşları ve kripto para şirketlerindeki hesaplarında; toplam işlem hacminin 2 milyar 147 milyon 983 bin 109 lira 19 kuruş olduğu belirlendi.