Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da 'Büyük Aksa Tufanı Yürüyüşü' düzenlendi

        DİYARBAKIR'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla 'Büyük Aksa Tufanı Yürüyüşü' düzenlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 21:27 Güncelleme: 31.12.2024 - 21:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da 'Büyük Aksa Tufanı Yürüyüşü' düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        DİYARBAKIR'da, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla 'Büyük Aksa Tufanı Yürüyüşü' düzenlendi.

        Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla 'Büyük Aksa Tufanı Yürüyüşü' düzenlendi. Yürüyüşe katılan binlerce kişi, ellerinde Filistin ve Kelime-i Tevhid bayrakları ile dövizler taşıdı. Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı’nda başlayan yürüyüş, Şanlıurfa karayolu üzerindeki bir AVM’nin önünde son buldu.

        ‘İNSANLAR ENKAZ ALTINDA DİRİ DİRİ CAN VERMEKTEDİR’

        Yürüyüş sonrası açıklama yapan Peygamber Sevdalıları Vakfı Sözcüsü Cemil Cahit Ünsal, saldırıların başladığı 7 Ekim 2023’ten bu yana 50 bin kişinin hayatını kaybettiğini ifade ederek, “Gazze’de 15 aydır siyonist işgal rejiminin soykırımı devam etmektedir. Siyonist işgal rejiminin zulmüne insanlık alemi suskun kaldıkça zulüm kat be kat artmaktadır. 7 Ekim 2023’ten bu yana 50 bin kardeşimiz şehit olmuştur. Şehit olanların üçte ikisi kadın ve çocuklardan oluşmaktadır. Yaralı sayısı 200 bine yaklaşmaktadır. Enkaz altında on binlerce şehidin naaşına ulaşılamamaktadır. On binlerce kardeşimiz, Siyonist zindanlarında esir edilmiş, işkencenin en barbar ve vahşi yöntemlerine maruz kalmışlardır. Yaşanan bunca mezalime karşı 7 Ekim 2023’te HAMAS tarafından gerçekleştirilen Aksa Tufanı Operasyonu bir milat olmuştur. Uluslararası sistem ahlaken, fikren, fiilen çöktü. Uluslararası kurumlar çöktü. Daha da kötüsü, insanlık bütün değerleriyle birlikte bu katil rejim ve onu koşulsuz destekleyen emperyal güçler karşısında kör, sağır ve dilsiz kalmaktadır. Her gün çadır kentlere yağdırılan bombalardan yangınlar çıkmakta, masum insanlar canlı canlı yanarak şehit olmaktadır. Katil sürülerinin evlere yağdırdığı bombalardan evler enkaza dönüşmektedir. Kadın, çocuk, yaşlı ve masum insanlar her gün katledilmektedir. Siyonistler enkaz altında kalanların çıkarılmasına engel olmaktadır. İnsanlar enkaz altında diri diri can vermektedir. Siyonistler, İslam aleminin gafletinden ve tefrikalarından istifade ederek Filistin’deki işgali her geçen gün genişletmektedir. İşgal Filistin’le de sınırlı kalmamıştır. ‘Vaat edilmiş topraklar’ hezeyanıyla hareket eden Siyonist işgal rejimi, tamamen Siyonist bir fanatizm ile Filistin, Lübnan, Suriye’den sonra gözünü dikeceği yer, Türkiye’dir. İşgal rejiminin yayılmacı ve işgalci politikalarının varacağı nokta yaşadığımız bu beldeler olacaktır. Şu anda bütün hesap bunun üzerinedir. Türkiye buna karşı önlem almak zorundadır. Türkiye ve bölge ülkeleri güç birliği yaparak ‘Kudüs İttifakı’ kurulmalıdır” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da yoğun güvenlik önlemleri
        İstanbul'da yoğun güvenlik önlemleri
        Çaydanlıkla darba tutuklama
        Çaydanlıkla darba tutuklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Darülaceze'ye ziyaret
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Darülaceze'ye ziyaret
        Ahmed Şara, Hristiyan cemaati ile bir araya geldi
        Ahmed Şara, Hristiyan cemaati ile bir araya geldi
        OPET ve Bodrumspor Başkanı Öztürk'ün villası soyuldu!
        OPET ve Bodrumspor Başkanı Öztürk'ün villası soyuldu!
         “Yorgun uçak” olmaz, bakımsız uçak olur
         “Yorgun uçak” olmaz, bakımsız uçak olur
        Durgun başladı, 2. yarıda açıldı
        Durgun başladı, 2. yarıda açıldı
        Uzak Doğu ve Okyanusya ülkeleri yeni yıla girdi
        Uzak Doğu ve Okyanusya ülkeleri yeni yıla girdi
        "Beklediklerim 1985 ile aynı"
        "Beklediklerim 1985 ile aynı"
        Fenerbahçe'den stoper harekatı!
        Fenerbahçe'den stoper harekatı!
        24 kişi ile 2024
        24 kişi ile 2024
        2024'te dünya ne yaşadı?
        2024'te dünya ne yaşadı?
        2024'te yılın en önemli spor olayları!
        2024'te yılın en önemli spor olayları!
        2025 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları
        2025 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları
        2024'te neler yaşandı neler
        2024'te neler yaşandı neler
        4 Büyükler bonserviste rekor kırdı!
        4 Büyükler bonserviste rekor kırdı!
        2024’ün en iyi 20 filmi
        2024’ün en iyi 20 filmi
        2024’e hızlı bir bakış
        2024’e hızlı bir bakış
        Emanetler geri alındı
        Emanetler geri alındı
        2024'te dünyada öne çıkanlar
        2024'te dünyada öne çıkanlar

        Benzer Haberler

        Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu yeni yıl mesajı yayımladı
        Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu yeni yıl mesajı yayımladı
        Annesini tabancayla kalbinden vurup öldüren şüpheli, tutuklandı
        Annesini tabancayla kalbinden vurup öldüren şüpheli, tutuklandı
        Diyarbakır Valiliği, yılbaşı önlemlerini duyurdu
        Diyarbakır Valiliği, yılbaşı önlemlerini duyurdu
        Diyarbakır annelerinin yeni yıldan tek dileği evlatlarına kavuşmak
        Diyarbakır annelerinin yeni yıldan tek dileği evlatlarına kavuşmak
        Diyarbakır'da evlat nöbetindeki aileler yeni yılda umutla çocuklarını bekli...
        Diyarbakır'da evlat nöbetindeki aileler yeni yılda umutla çocuklarını bekli...
        Amida Höyük'te 2025'te 'Kral Yolu' tamamen açığa çıkarılacak
        Amida Höyük'te 2025'te 'Kral Yolu' tamamen açığa çıkarılacak