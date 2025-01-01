Polis kumar oynayanlara önce 'mutlu yıllar' diledi, ardından 295 bin TL ceza kesti

DİYARBAKIR’da yeni yılın ilk saniyelerinde kumar oynatılan bir iş yerine operasyon düzenleyen polislerden biri, ‘3-2-1 tombala. Evet beyler polis, mutlu yıllar, herkes yerine otursun’ dedi. Polis ekipleri, kumar oynayan 32 kişiye 295 bin 904 TL ceza kesti.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yeni yılı fırsat bilip kumar oynamak isteyen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Yeni yılın ilk saniyelerinde kumar oynatıldığı tespit edilen bir iş yerine baskın düzenlendi. Kumar oynayanlar kaçmaya çalışınca polislerden biri, ‘3-2-1 tombala, evet beyler polis, mutlu yıllar, herkes yerine otursun’ dedi. O anlar kameraya yansırken, iş yerinin duvarında yer alan ‘Çılgın Geceler Bar-Hoş Geldiniz’ yazısı da dikkat çekti. Operasyon sonucu kumar oynayan 32 kişiye toplamda 295 bin 904 TL para cezası kesilirken, iş yeri sahibi olan 5 kişi gözaltına alındı.