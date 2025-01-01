Diyarbakır'da 2024'te 257 tarihi eserin restorasyonu yapıldı

DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde, çeşitli dönemlere ait 136 bine yakın eserin bulunduğu İçkale Müze Kompleksi’nde 2024’te 257 tarihi eserin restorasyonu yapıldı. Müze Müdür Yardımcısı Mehmet Çelebi, “Bu yıl içerisinde Restorasyon Konservasyon Bölge Laboratuvarı tarafından 170 eser restore edildi. Yine müzemizdeki 2 restoretör arkadaşımız tarafından 87 adet eser restore edildi. Toplamda bu yıl 257 tarihi eserin restorasyonu yapılmış durumdadır” dedi.

Sur ilçesinde bulunan, içinde Valilik Kabul Makamı, Saint George Kilisesi, eski cezaevi gibi 14 tescilli yapı bulunan ve 2006-2014 arasında yapılan restorasyon çalışmalarının ardından İçkale Müze Kompleksi olarak ziyaretçilere açılan müzede, 136 bine yakın eser bulunuyor. Müzeye gelen ziyaretçiler, teşhir salonlarından sergilenen 1615 eseri inceleme fırsatı buluyor. Kuruluşu 1934’e dayanan müzede, yıl içerisinde 257 tarihi eserin de restorasyonu yapıldı. Alanda tescilli 3 yapının ziyaretçilere açık konumda olduğunu ifade eden Müze Müdür Yardımcısı Mehmet Çelebi, “Şu an bulunduğumuz alan Diyarbakır Müzesi, İçkale Kompleks Alanı olarak geçmektedir. Diyarbakır Müzesi 1934 yılında kurulmuştur. Bu alana 2014 yılında taşındık. 14 tescilli yapıdan oluşmaktadır. Bunlardan 3 tanesi teşhir ve ziyarete açık konumdadır. Tematik sergi salonu, kazılardan gelen Arkeolojik Eserler Sergi Salonu ve Atatürk Müzesi olmak üzere 3 binamız teşhire açıktır. Aynı zamanda kompleks içerisinde Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvar Müdürlüğü bulunmaktadır. Restorasyon ve konservasyona ihtiyaç duyulan eserler seçilip bir liste halinde genel müdürlüğe gönderilmektedir. İzinler dahilinde yıl içerisinde bir plan çerçevesinde konservasyon ihtiyacı olan eserler restore edilmektedir. Bu eserlerin büyük bir kısmı kurtarma kazılardan gelmektedir. Ilısu HES projesi kapsamında müdürlüğümüz başkanlığında, hocalarımızın bilimsel danışmanlığında yürütülen kurtarma kazılarından gelmektedir. Diğer geri kalan eserler ise vatandaşların getirdiği, müzemize sattığı eserlerden oluşmaktadır” diye konuştu.