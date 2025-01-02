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        Düşük ayarlı altın üreten şebekeye 'Milyem' operasyonu: 9 gözaltı

        DİYARBAKIR'da, düşük ayarlı altın üreterek piyasaya süren şebekeye düzenlenen 'Milyem' operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı, yaklaşık 3 milyon liralık altına el konuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 09:08 Güncelleme: 02.01.2025 - 09:10
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        Düşük ayarlı altın üreten şebekeye 'Milyem' operasyonu: 9 gözaltı
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        DİYARBAKIR’da, düşük ayarlı altın üreterek piyasaya süren şebekeye düzenlenen ‘Milyem’ operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı, yaklaşık 3 milyon liralık altına el konuldu.

        Kentte artan şikayetler üzerine, sadece darphane tarafından üretilebilen çeyrek ve yarım altınların ayarını düşürüp, vatandaşları ve kuyumcu esnafını dolandıran şüphelilerin yakalanması için, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Çalışmada belirlenen 9 şüpheli, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin düşük ayarlı altın ürettiği atölyelerde yapılan aramalarda ise piyasa değeri yaklaşık 3 milyon lira olan altın ele geçirildi.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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