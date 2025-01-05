Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        DEM Parti'li Hatimoğulları: Demokratikleşme olmazsa emperyalist güçler bölgede oyun kurar

        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Demokratikleşme sağlanmadığı sürece emperyalist güçlerin bölgede oyun kurmasının önünü açmış olursunuz.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.01.2025 - 15:44 Güncelleme: 05.01.2025 - 15:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        DEM Parti'li Hatimoğulları: Demokratikleşme olmazsa emperyalist güçler bölgede oyun kurar
        ABONE OL
        ABONE OL

        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, “Demokratikleşme sağlanmadığı sürece emperyalist güçlerin bölgede oyun kurmasının önünü açmış olursunuz. O nedenle 4 ülkede Irak, İran, Suriye ve Türkiye’de de Kürt sorunu barışçıl ve demokratik yöntemlerle çözülmelidir. Gelişmeler bizlere bunları dayatmaktadır” dedi.

        Demokratik Bölgeler Partisi (DBP), 12 Aralık’ta Ankara’da gerçekleştireceği 7’nci Olağan Kongresi öncesinde Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesindeki bir düğün salonunda halk toplantısı düzenledi. Toplantıya DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları da katıldı. Hatimoğulları burada yaptığı konuşmada, Kürt sorununun barışçıl ve demokratik yöntemlerle çözülmesi gerektiğini belirterek, “Kadına yönelik şiddetin her türlüsüne mücadele ettik. Kadın cinayetlerine karşı mücadele ettik. Kadın katliamlarına ve yok saymaya karşı her daim mücadele ettik. Kadını, yaşamı ve özgürlüğü sürekli savunduk. Savunmaya da devam edeceğiz. Demokratikleşme sağlanmadığı sürece emperyalist güçlerin bölgede oyun kurmasının önünü açmış olursunuz. O nedenle 4 ülkede Irak, İran, Suriye ve Türkiye’de de Kürt sorunu barışçıl ve demokratik yöntemlerle çözülmelidir. Gelişmeler bizlere bunları dayatmaktadır. Umut ediyoruz ki bu ülkeler ne demek istediğimizi iyi anlar ve buna uygun bir biçimde ciddi şekilde yol alırlar” diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da lüks sitede kadın cinayeti!
        İstanbul'da lüks sitede kadın cinayeti!
        Yeşil ve gri pasaportta sistem gerçekten değişecek mi?
        Yeşil ve gri pasaportta sistem gerçekten değişecek mi?
        Maganda, boynundan bıçaklayıp öldürdü!
        Maganda, boynundan bıçaklayıp öldürdü!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        New York'ta 'trafik yoğunluğu ücreti' uygulaması başladı
        New York'ta 'trafik yoğunluğu ücreti' uygulaması başladı
        Korku dolu saniyeler! Göle düşen kızını kurtardı
        Korku dolu saniyeler! Göle düşen kızını kurtardı
        Mourinho kararını verdi!
        Mourinho kararını verdi!
        Güney Kore'nin en karanlık olaylarından biri hakkında neler biliniyor?
        Güney Kore'nin en karanlık olaylarından biri hakkında neler biliniyor?
        Kadınları park yeri kavgası! İngiliz turisti darp etti
        Kadınları park yeri kavgası! İngiliz turisti darp etti
        Öldüren diş çekimi! 2 hekim ile 1 anestezi uzmanı kusurlu bulundu
        Öldüren diş çekimi! 2 hekim ile 1 anestezi uzmanı kusurlu bulundu
        Milano'da evcil hayvanlar sahiplerinin mezarına gömülebilecek
        Milano'da evcil hayvanlar sahiplerinin mezarına gömülebilecek
        22 motosiklet küle döndü! Sürücü kursuna kundaklama iddiası!
        22 motosiklet küle döndü! Sürücü kursuna kundaklama iddiası!
        Mert Günok tek başına direniyor!
        Mert Günok tek başına direniyor!
        Penaltı ve kırmızı kart var mı?
        Penaltı ve kırmızı kart var mı?
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Mavi Solman!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Mavi Solman!
        "Türk toplumu buna hazır değilmiş"
        "Türk toplumu buna hazır değilmiş"
        "Galatasaray'a tatil yaramamış"
        "Galatasaray'a tatil yaramamış"
        Arabesk furyasını başlattı
        Arabesk furyasını başlattı
        Beyin çürümesinin yegane ilacı bulundu
        Beyin çürümesinin yegane ilacı bulundu
        Bu yemek sofrasında bir yanlışlık var!
        Bu yemek sofrasında bir yanlışlık var!

        Benzer Haberler

        Evladına kavuşan anne sevincini oturma eylemini sürdüren ailelerle paylaştı
        Evladına kavuşan anne sevincini oturma eylemini sürdüren ailelerle paylaştı
        Bohçacı gibi davranıp evlere giren şüphelilere operasyon; 14 kişi tutukland...
        Bohçacı gibi davranıp evlere giren şüphelilere operasyon; 14 kişi tutukland...
        Bohçacı gibi davanrıp evlere giren şüphelilere operasyon; 14 kişi tutukland...
        Bohçacı gibi davanrıp evlere giren şüphelilere operasyon; 14 kişi tutukland...
        Diyarbakır'da evlerden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle yakalanan 14 şüphe...
        Diyarbakır'da evlerden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle yakalanan 14 şüphe...
        Şüpheli paket ihbarı asılsız çıktı, ihbarı yapan emniyete götürüldü
        Şüpheli paket ihbarı asılsız çıktı, ihbarı yapan emniyete götürüldü
        Rojin'in babası: Gece gündüz aklımdan çıkmıyor
        Rojin'in babası: Gece gündüz aklımdan çıkmıyor