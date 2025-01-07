Diyarbakır'da 14 il ve yurt dışına hizmet veren yanık merkezinde 2024'te 5 bin hasta tedavi edildi

DİYARBAKIR Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde 2019'dan bu yana 2 ülke ve 14 kente hizmet veren Yanık Tedavi Merkezi'nde, 2024'te yaklaşık 700 ameliyat yapıldı, 5 bin hastaya hizmet verildi.

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde 2015'te ünite olarak hizmete başlayan, 2019'da da dönüştürülüp tam teşekküllü ameliyathane ve odalarıyla hizmet veren Yanık Tedavi Merkezi'nde hastaların tedavileri, bu konuda eğitim almış uzman hekim ve hemşirelerden oluşan bir ekip tarafından yürütülüyor. Irak, Suriye ve 14 ilden vaka sevki alan merkezde görevli Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Ebral Yiğit, gelen vakaların yüzde 80'inin çocuklarda sıcak su yanığı olduğunu belirterek, "2010'da 'Yanık polikliniği' olarak açılan merkezimiz, 2015’te ünite olarak hizmet vermeye başladı. O dönemde minör yanıklara bakıyorduk. 2019’dan itibaren ‘Yanık Tedavi Merkezi’ olduk. Merkez olduktan sonra bölgenin bütün majör ve komplike vakalarını kabul etmeye başladık. Merkezimizde genellikle 3’üncü, 4’üncü derece majör yanıkları tedavi ediyoruz. Poliklinikte ise 1’inci ve 2’nci derece minör yanık tedavilerini yapıyoruz. Şu anda il dışına sevk ettiğimiz herhangi bir hastamız yok. Hepsini tedavi edebiliyoruz. Genellikle Ağrı’dan Hatay’a, Süleymaniye’den Rakka’ya kadar, geniş bir alandan hasta kabul ediyoruz ve ülkemizde de 14 ile hizmet veriyoruz. Bölgedeki tek erişkin yanık merkezi biziz. Onun için de hizmette sınır tanımıyoruz. Çocuklarda yüzde 80 oranında sıcak su ve sıvı yanıkları alıyoruz. Doluluk oranımız yüzde 98’lere kadar çıkıyor” dedi.

‘YANIK VAKALARINDA, İLK OLARAK BÖLGE 20 DAKİKA SOĞUK SU ALTINDA TUTULMALI’ Yanık olaylarında, bölgeyi 20 dakika soğuk su altında tutarak temiz bir bezle kapatılması gerektiğini belirten Yiğit, “Yanık vakalarında en önemli husus ilk 3 saatte özellikle sıvı tedavisidir. Yanık bölge 20 dakika soğuk su altında tutulduktan sonra temiz bir bezle kapatılır. 112 ekipleri hastaya ulaştıklarında tedavisi konusunda bizlerle iletişime geçiyor, gerekli tedavi konusunda kendilerini bilgilendirerek zaman kaybı olmadan tedaviye başlamış oluyoruz. Merkezimize gelen hastanın tedavisine burada devam ediyoruz. Elektrik nedeniyle oluşan yanık vakalarında ise hastanın elektrikle temasını sıfırlamak gerekiyor” diye konuştu.