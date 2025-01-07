Terör örgütü propagandasından yargılanan profesöre beraat kararı

DİYARBAKIR’da sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptığı suçlamasıyla tutuklanan Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cenap Ekinci’nin yargılandığı davada beraatine karar verildi.

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Cenap Ekinci, Suriye’de yaşanan gelişmelere ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle 4 Aralık 2024’te ‘Terör örgütü propagandası yapmak’ suçlamasıyla tutuklandı. Yürütülen soruşturmanın ardından Prof. Dr. Ekinci hakkında Diyarbakır 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

31 Mart 2024’teki yerel seçimlerde DEVA Partisi’nden Diyarbakır Büyükşehir Belediye başkan adayı da olan Cenap Ekinci, bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Prof. Dr. Ekinci ve 3 avukatı salonda hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan Prof. Dr. Ekinci, suçlamaları reddedip tahliyesini talep etti. Savcı ise gölgeleme şeklinde propaganda suçunun zincirleme olarak işlendiğinin tespit edildiği gerekçesiyle sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti. Sanık avukatları da müvekkillerinin tahliye ve beraatini istedi.