Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Terör örgütü propagandasından yargılanan profesöre beraat kararı

        DİYARBAKIR'da sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptığı suçlamasıyla tutuklanan Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 15:53 Güncelleme: 07.01.2025 - 15:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Terör örgütü propagandasından yargılanan profesöre beraat kararı
        ABONE OL

        DİYARBAKIR’da sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptığı suçlamasıyla tutuklanan Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cenap Ekinci’nin yargılandığı davada beraatine karar verildi.

        Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Cenap Ekinci, Suriye’de yaşanan gelişmelere ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle 4 Aralık 2024’te ‘Terör örgütü propagandası yapmak’ suçlamasıyla tutuklandı. Yürütülen soruşturmanın ardından Prof. Dr. Ekinci hakkında Diyarbakır 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

        31 Mart 2024’teki yerel seçimlerde DEVA Partisi’nden Diyarbakır Büyükşehir Belediye başkan adayı da olan Cenap Ekinci, bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Prof. Dr. Ekinci ve 3 avukatı salonda hazır bulundu.

        Duruşmada savunma yapan Prof. Dr. Ekinci, suçlamaları reddedip tahliyesini talep etti. Savcı ise gölgeleme şeklinde propaganda suçunun zincirleme olarak işlendiğinin tespit edildiği gerekçesiyle sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti. Sanık avukatları da müvekkillerinin tahliye ve beraatini istedi.

        Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme başkanı, yeterli suç delili olmadığı gerekçesiyle Prof. Dr. Ekinci’nin beraatine ve tahliyesine hükmetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Af gündemimizde yok"
        "Af gündemimizde yok"
        Tatil sitesinde dehşet! Peş peşe öldüler!
        Tatil sitesinde dehşet! Peş peşe öldüler!
        Gelek spas berêz Dewlet Baxçelî
        Gelek spas berêz Dewlet Baxçelî
        İstanbul'da sürücülerin 105 saati trafikte geçiyor!
        İstanbul'da sürücülerin 105 saati trafikte geçiyor!
        En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı 14 bin 469 lira oldu
        En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı 14 bin 469 lira oldu
        Ayrıldığı erkek arkadaşını 'tacizci' diye paylaşan kadına hapis!
        Ayrıldığı erkek arkadaşını 'tacizci' diye paylaşan kadına hapis!
        ABD - Çin 'tekno savaşında' yeni hamle!
        ABD - Çin 'tekno savaşında' yeni hamle!
        "Her türlü adaletsizliği ayaklar altına alalım"
        "Her türlü adaletsizliği ayaklar altına alalım"
        G.Saray'da sol beke yerli takviye!
        G.Saray'da sol beke yerli takviye!
        Kerimcan Durmaz, gözaltına alındı
        Kerimcan Durmaz, gözaltına alındı
        Menajerinden F.Bahçe sözleri!
        Menajerinden F.Bahçe sözleri!
        Buzlukta saklanan gıdalar ne kadar taze kalabilir?
        Buzlukta saklanan gıdalar ne kadar taze kalabilir?
        Galatasaray'ın rönesansı!
        Galatasaray'ın rönesansı!
        İlk evi son evi
        İlk evi son evi
        Resmen boşandılar
        Resmen boşandılar
        Bu asimetri vücuda neler katıyor?
        Bu asimetri vücuda neler katıyor?
        AB Delegasyonu'ndan 'yeşil ve gri pasaport' açıklaması
        AB Delegasyonu'ndan 'yeşil ve gri pasaport' açıklaması
        HMPV: Çin'de yayılan virüs nedeniyle endişelenmeli miyiz?
        HMPV: Çin'de yayılan virüs nedeniyle endişelenmeli miyiz?
        Dünya liderlerinin hazin sonu: Kaybedenler Kulübü
        Dünya liderlerinin hazin sonu: Kaybedenler Kulübü
        'Ruhsatsız silah' ifadesinde son 5 yılda artan grafik!
        'Ruhsatsız silah' ifadesinde son 5 yılda artan grafik!

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli tanıtım köşeleri oluşturuldu
        Diyarbakır'da Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli tanıtım köşeleri oluşturuldu
        Silvan'da nöbetçi öğrenci koridorda halay çekti; o anlar kamerada
        Silvan'da nöbetçi öğrenci koridorda halay çekti; o anlar kamerada
        Diyarbakır'da terör propagandası yaptığı iddiasıyla yargılanan öğretim üyes...
        Diyarbakır'da terör propagandası yaptığı iddiasıyla yargılanan öğretim üyes...
        Bismil Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi hizmet vermeye başladı
        Bismil Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi hizmet vermeye başladı
        Ayrıldığı erkek arkadaşını sosyal medyada 'tacizci' diye paylaşan kadına ha...
        Ayrıldığı erkek arkadaşını sosyal medyada 'tacizci' diye paylaşan kadına ha...
        Diyarbakır'da 14 il ve yurt dışına hizmet veren yanık merkezinde 2024'te 5...
        Diyarbakır'da 14 il ve yurt dışına hizmet veren yanık merkezinde 2024'te 5...