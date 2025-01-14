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        Diyarbakır'da motosikletli polisler, geçen yıl 20 bin olaya müdahale etti

        DİYARBAKIR'da, motosikletli polis timleri, 2024'te ortalama 4 dakikada ulaştıkları 20 bin 800 olaya müdahale etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 11:09 Güncelleme: 14.01.2025 - 11:15
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        Diyarbakır'da motosikletli polisler, geçen yıl 20 bin olaya müdahale etti
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        DİYARBAKIR'da, motosikletli polis timleri, 2024'te ortalama 4 dakikada ulaştıkları 20 bin 800 olaya müdahale etti. 150 personelin görev yaptığı ekipler, çeşitli suçlardan aranan 979 kişiyi yakalarken, 634 de ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesindeki motosikletli polis timleri, halkın huzur ve güveni için çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, 2024 yılında yaptıkları çalışmada, kent genelinde yaşanan 20 bin 800 olaya müdahale etti. Çeşitli suçlardan aranan 979 kişi yakalandı. Yapılan uygulamalarda da 634 ruhsatsız tabanca ve yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Kentte 150 personelin görev yaptığı yunus timleri, geçen yıl ihbar alındıktan sonra ortalama 4 dakikada olaylara müdahale etti. İleri seviyede motosiklet kullanımı eğitimi alan timler, bazıları asılsız olmak üzere günde yaklaşık 250 ihbara giderek, müdahalede bulunuyor.

        Ekipler, ayrıca olaylara müdahalenin dışında, kentte düzenlenen merkezi sınavlarda, okulları karıştıran, kimliğini unutan ya da başka herhangi bir sebeple geç kalacak birçok öğrenciyi de sınava yetiştirdi.

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