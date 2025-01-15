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        Narin Güran cinayetinde, avukatlarından anne Yüksel Güran'ın tutukluluğuna itiraz

        DİYARBAKIR'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan anne Yüksel Güran'ın avukatı Yılmaz Demiroğlu, müvekkilinin tahliyesini talep etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 19:15 Güncelleme: 15.01.2025 - 19:20
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        Narin Güran cinayetinde, avukatlarından anne Yüksel Güran'ın tutukluluğuna itiraz
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        DİYARBAKIR’da 8 yaşındaki Narin Güran’ın öldürülmesiyle ilgili davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan anne Yüksel Güran’ın avukatı Yılmaz Demiroğlu, müvekkilinin tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti, dilekçenin değerlendirilmesi için Diyarbakır 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine oy birliğiyle karar verdi.

        Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolduktan sonra arama çalışmalarının 19'uncu gününde dere yatağında çuvalda, üstü 30, 25 ve 20 kilo ağırlığındaki 3 taşla kapatılıp, çalılıklarla gizlenmiş halde cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin tutuklanan 12 kişiden 4'ü hakkında Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede; aracında Narin'e ait DNA ve kıl örneği bulunan amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile gözaltına alındıktan sonra cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında, HTS ve baz istasyonu kayıtlarına göre olay anında aynı evde oldukları tespit edildiği belirtilerek, 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Davanın ilk duruşması, 7 Kasım'da görüldü. 3 gün süren duruşma sonunda mahkeme heyeti, ara kararını açıklayarak, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı 26 Aralık'a erteledi. 26 Aralık'ta başlayan ve 28 Aralık’ta sonuçlanan 2’nci duruşmada sanıkların tutukluluk halinin devamına, Salim Güran, Enes Güran ve Yüksel Güran’a ‘İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar’a ise ‘Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

        AVUKATI, TUTUKLULUĞUNA İTİRAZ ETTİ

        Avukat Yılmaz Demiroğlu, yargılamanın yapıldığı Diyarbakır 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunduğu dilekçede, müvekkilinin tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti, dilekçenin değerlendirilmesi için Diyarbakır 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine oy birliğiyle karar verdi.

        Daha önce avukatları Adnan Ataş ve Ali Eryılmaz da Nevzat Bahtiyar’ın tutukluluğuna itiraz etmişti. Mahkeme, bu itiraz dilekçesini de aynı gerekçeyle Diyarbakır 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’ne iletti.

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