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        Otomobil park halindeki römorka çarptı: Nine öldü, eşi ve 2 torunu yaralı

        DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde park halindeki römorka çarpan otomobildeki Mihriban Karataş (65) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.01.2025 - 23:19 Güncelleme: 19.01.2025 - 23:25
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        Otomobil park halindeki römorka çarptı: Nine öldü, eşi ve 2 torunu yaralı
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        DİYARBAKIR’ın Ergani ilçesinde park halindeki römorka çarpan otomobildeki Mihriban Karataş (65) hayatını kaybetti. Eşi S.K.(60) ile torunları M.R (6) ve B.K (4) yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Ergani ilçesi kırsal Selman Mahallesi'nde meydana geldi. S.K. idaresindeki 01 ABL 848 plakalı otomobil, yol kenarında park halindeki kum yüklü römorka çarptı. Kazada sürücü S.K., eşi Mihriban Karataş ve torunları M.R. ile B.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Mihriban Karataş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar ve Mihriban Karataş’ın cansız bedeni Ergani Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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