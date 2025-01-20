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        Narin Güran cinayetinde, anne Yüksel Güran'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi

        DİYARBAKIR'da, Narin Güran (8) cinayetine ilişkin davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen anne Yüksel Güran'ın avukatı Yılmaz Demiroğlu'nun yaptığı tahliye talebi, 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 16:02 Güncelleme: 20.01.2025 - 16:05
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        Narin Güran cinayetinde, anne Yüksel Güran'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi
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        DİYARBAKIR’da, Narin Güran (8) cinayetine ilişkin davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen anne Yüksel Güran’ın avukatı Yılmaz Demiroğlu'nun yaptığı tahliye talebi, 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi.

        Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolduktan sonra arama çalışmalarının 19'uncu gününde dere yatağında çuvalda, üzeri 30, 25 ve 20 kilo ağırlığındaki 3 taşla kapatılıp, çalılıklarla gizlenmiş halde cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın cinayetine ilişkin tutuklanan 12 kişiden 4'ü hakkında, Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede; aracında Narin'e ait DNA ve kıl örneği bulunan amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile gözaltına alındıktan sonra cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında, HTS ve baz istasyonu kayıtlarına göre, olay anında aynı evde oldukları tespit edildiği belirtilerek, 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

        Davanın 26 Aralık'ta başlayan ve 28 Aralık’ta sona eren 2'nci duruşmasında Salim Güran, Enes Güran ve Yüksel Güran’a ‘İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar’a ise ‘Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetti.

        Avukat Yılmaz Demiroğlu, yargılamanın yapıldığı Diyarbakır 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunduğu dilekçede, müvekkili Yüksel Güran’ın tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti, dilekçenin değerlendirilmesi için Diyarbakır 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine oy birliğiyle karar verdi. Talebi değerlendiren Diyarbakır 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi, Yüksel Güran’a verilen tutukluluk halinin devamına dair kararda herhangi bir isabetsizlik bulunmadığına, verilen kararın usul ve yasaya uygun olduğuna kanaat getirerek, tahliye talebini reddetti. Mahkeme, sanık Yüksel Güran’ın tutukluluğunun devamına oy birliğiyle hükmetti.

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