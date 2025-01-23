Diyarbakır’da,Narin Güran (8) cinayetine ilişkin Diyarbakır 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, amca Salim Güran, ağabeyi Enes Güran ve annesi Yüksel Güran’ın ‘İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, cesedi taşıyan Nevzat Bahtiyar’ın ise ‘Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildiği kararın gerekçesi açıklandı.

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