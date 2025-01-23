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        Diyarbakır'da,Narin Güran (8) cinayetine ilişkin Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, amca Salim Güran, ağabeyi Enes Güran ve annesi Yüksel Güran'ın 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, cesedi taşıyan Nevzat Bahtiyar'ın ise 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildiği kararın gerekçesi açıklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 16:18 Güncelleme: 23.01.2025 - 16:18
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        Diyarbakır’da,Narin Güran (8) cinayetine ilişkin Diyarbakır 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, amca Salim Güran, ağabeyi Enes Güran ve annesi Yüksel Güran’ın ‘İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, cesedi taşıyan Nevzat Bahtiyar’ın ise ‘Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildiği kararın gerekçesi açıklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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