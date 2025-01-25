Hevsel Bahçeleri, sis nedeniyle gözden kayboldu

Dicle Vadisi'nde sabah saatlerinde oluşan sis tabakası nedeniyle UNESCO Kültür Mirası Listesi'nde bulunan, kentin ve çevre illerin sebze ve meyve ihtiyacının bir bölümünü karşılayan Hevsel Bahçeleri, gözden kayboldu. Sis tabakası, bir süre sonra etkisini azalttı.

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