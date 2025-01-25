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        Hevsel Bahçeleri, sis nedeniyle gözden kayboldu

        DİYARBAKIR'da UNESCO Kültür Mirası Listesi'nde bulunan Hevsel Bahçeleri, oluşan sis tabakası nedeniyle gözden kayboldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.01.2025 - 11:02 Güncelleme: 25.01.2025 - 11:05
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        Hevsel Bahçeleri, sis nedeniyle gözden kayboldu
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        DİYARBAKIR'da UNESCO Kültür Mirası Listesi'nde bulunan Hevsel Bahçeleri, oluşan sis tabakası nedeniyle gözden kayboldu.

        Dicle Vadisi'nde sabah saatlerinde oluşan sis tabakası nedeniyle UNESCO Kültür Mirası Listesi'nde bulunan, kentin ve çevre illerin sebze ve meyve ihtiyacının bir bölümünü karşılayan Hevsel Bahçeleri, gözden kayboldu. Sis tabakası, bir süre sonra etkisini azalttı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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