Diyarbakır'da hırsızlık şüphelilerine 'Gölge' operasyonu: 9 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Kayapınar ve Sur ilçelerinde yaşanan hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlattı. Çalışmada, 55 kameradan 120 saat görüntü izlenerek 9 şüpheli tespit edildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelilerden bazılarının bir iş yerinin elektronik kapısını elle yukarı kaldırdığı, bazılarının da içeri girip, eşyaları torbaya doldurdukları görüldü. 500 bin TL’lik zararın oluştuğu hırsızlık olaylarına karışan şüpheliler, ‘Gölge’ adı verilen operasyonla adreslerine düzenlenen baskınlarla yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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