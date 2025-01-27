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        Diyarbakır'da hırsızlık şüphelilerine 'Gölge' operasyonu: 9 tutuklama

        DİYARBAKIR'da, polis ekiplerinin 120 saatlik kamera kaydı izleyerek belirlediği 9 hırsızlık şüphelisi, 'Gölge' operasyonuyla yakalanıp, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 09:22 Güncelleme: 27.01.2025 - 09:25
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        Diyarbakır'da hırsızlık şüphelilerine 'Gölge' operasyonu: 9 tutuklama
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        DİYARBAKIR’da, polis ekiplerinin 120 saatlik kamera kaydı izleyerek belirlediği 9 hırsızlık şüphelisi, ‘Gölge’ operasyonuyla yakalanıp, tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Kayapınar ve Sur ilçelerinde yaşanan hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlattı. Çalışmada, 55 kameradan 120 saat görüntü izlenerek 9 şüpheli tespit edildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelilerden bazılarının bir iş yerinin elektronik kapısını elle yukarı kaldırdığı, bazılarının da içeri girip, eşyaları torbaya doldurdukları görüldü. 500 bin TL’lik zararın oluştuğu hırsızlık olaylarına karışan şüpheliler, ‘Gölge’ adı verilen operasyonla adreslerine düzenlenen baskınlarla yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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