Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da PKK'lı teröristlere ait toprağa gömülü silah ve mühimmat ele geçirildi

        DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, PKK'lı teröristlere ait toprağa gömülü silah ve mühimmat ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 09:45 Güncelleme: 27.01.2025 - 09:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da PKK'lı teröristlere ait toprağa gömülü silah ve mühimmat ele geçirildi
        ABONE OL

        DİYARBAKIR’ın Lice ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, PKK’lı teröristlere ait toprağa gömülü silah ve mühimmat ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ve Lice İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmanın ardından Lice ilçesi Dibek Mahallesi kırsalında operasyon düzenlendi. Operasyonda toprağa gömülü PKK’lı teröristlere ait 2 jelikan bidon içerisinde 2 uzun namlulu tüfek ve 2 şarjör, 700 mermi, 17 çift ayakkabı, 17 şarjör kütüklüğü, 3 palaska ve 1 siyah el çantası ele geçirildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ölü ve yaralılar var! Motosiklet yayalara çarptı!
        Ölü ve yaralılar var! Motosiklet yayalara çarptı!
        Gazzeliler dönüş yolunda
        Gazzeliler dönüş yolunda
        Yapay zekada Çin'den Deepseek ile yanıt
        Yapay zekada Çin'den Deepseek ile yanıt
        "Müthiş geri dönüş"
        "Müthiş geri dönüş"
        İstanbul'da yangın: 2 ölü!
        İstanbul'da yangın: 2 ölü!
        Sarı mı kırmızı kartı mı?
        Sarı mı kırmızı kartı mı?
        Bu işte bir yanlışlık var
        Bu işte bir yanlışlık var
        Fenerbahçe'de Talisca gelişmesi!
        Fenerbahçe'de Talisca gelişmesi!
        Savcılığa çağrıldı
        Savcılığa çağrıldı
        "Boş kalori" kavramını duydunuz mu?
        "Boş kalori" kavramını duydunuz mu?
        Ersoy adına dolandırıcılık
        Ersoy adına dolandırıcılık
        2025 hedefi zayıflamak olanlar buraya!
        2025 hedefi zayıflamak olanlar buraya!
        Yeni alışkanlıklar kazanabilmek için bu yöntemleri deneyin!
        Yeni alışkanlıklar kazanabilmek için bu yöntemleri deneyin!
        Yollardaki araçlar yaşlanıyor
        Yollardaki araçlar yaşlanıyor
        Türkiye genelinde yağış yok, sıcaklıklar mevsim normali üstünde
        Türkiye genelinde yağış yok, sıcaklıklar mevsim normali üstünde
        Trump'ın ikinci dönemi ilkinden nasıl farklı olacak?
        Trump'ın ikinci dönemi ilkinden nasıl farklı olacak?
        Çökmeden önce restorandaki fayanslar düşmeye başladı!
        Çökmeden önce restorandaki fayanslar düşmeye başladı!
        Kartalkaya dehşetinde ifadeler ortaya çıkıyor!
        Kartalkaya dehşetinde ifadeler ortaya çıkıyor!
        ABD ile Kolombiya arasında kriz
        ABD ile Kolombiya arasında kriz
        "İlişkiler 25 kare yaşanıyor"
        "İlişkiler 25 kare yaşanıyor"

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da hırsızlık şüphelilerine 'Gölge' operasyonu: 9 tutuklama
        Diyarbakır'da hırsızlık şüphelilerine 'Gölge' operasyonu: 9 tutuklama
        Diyarbakır'da hırsızlık operasyonunda yakalanan 9 şüpheli tutuklandı
        Diyarbakır'da hırsızlık operasyonunda yakalanan 9 şüpheli tutuklandı
        Diyarbakır'da seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü
        Diyarbakır'da seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü
        Diyarbakır ve çevre illerde Miraç Kandili idrak edildi
        Diyarbakır ve çevre illerde Miraç Kandili idrak edildi
        Diyarbakır'da "Dünya Kudüs Haftası" dolayısıyla yürüyüş düzenlendi
        Diyarbakır'da "Dünya Kudüs Haftası" dolayısıyla yürüyüş düzenlendi
        Diyarbakır'da "Ümmetin Emaneti Kudüs ve Gazze" konulu panel düzenlendi
        Diyarbakır'da "Ümmetin Emaneti Kudüs ve Gazze" konulu panel düzenlendi