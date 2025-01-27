Diyarbakır'da PKK'lı teröristlere ait toprağa gömülü silah ve mühimmat ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ve Lice İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmanın ardından Lice ilçesi Dibek Mahallesi kırsalında operasyon düzenlendi. Operasyonda toprağa gömülü PKK’lı teröristlere ait 2 jelikan bidon içerisinde 2 uzun namlulu tüfek ve 2 şarjör, 700 mermi, 17 çift ayakkabı, 17 şarjör kütüklüğü, 3 palaska ve 1 siyah el çantası ele geçirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.