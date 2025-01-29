Kargo gemileri ile sahil kentlerine yayılan 'kahverengi sıçan', Diyarbakır'da görüntülendi

ÇİN'in kuzey kesimlerinde yaşayan, kargo gemileri ile Antarktika dışında bütün ana karalarda sahil kentlerine yayılan, 'göçmen sıçan' olarak da bilinen kahverengi sıçan (Rattus norvegicus), Diyarbakır'daki bir gölette DHA Muhabiri Selim Kaya tarafından görüntülendi.

Dicle Üniversitesi yerleşkesindeki bir gölette kahverengi sıçan görüntülendi. DHA Muhabiri Selim Kaya'nın çektiği görüntüleri inceleyen Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sözen, Türkiye'deki sahil kentlerinde de yayılım gösteren sıçanın Diyarbakır'a tahıl yüklü kamyonlarla gelmiş olabileceğini belirtti.

'PEK ÇOK ŞEYLE BESLENDİKLERİ BİLİNİYOR'

Prof. Dr. Mustafa Sözen, "Bu yayılma yetenekleriyle dünyadaki en geniş alana yayılmış kemirici türü durumundalar. Türkiye haritasındaki dağılımda ise genellikle sahil kesimlerde görülen göçmen sıçanların denizi olmayan Diyarbakır'a sebze, meyve veya tahıl yüklü kamyonlarla ulaşmış olabilirler. Dicle Vadisi'nde etrafı sazlıklara çevrili bir gölette varlıklarını sürdüren göçmen sıçanların böcek, kuş yumurtaları, küçük kuşlar, kertenkeleler, çöpler, yabani bitkiler ve tohumlar gibi neredeyse besin değeri olan pek çok şeyle beslendikleri biliniyor" dedi.

'EN ÇOK KOKU DUYULARINI KULLANIRLAR'

Göçmen sıçanların oldukça hızlı üreyen bir tür olduğu ifade eden Prof. Dr. Sözen, "Ulaştıkları yerlerde hızla çoğalmakta ve yayılmaktadır. Yılın her dönemi üreyebilmektedirler. Bir dişi her seferinde ortalama 8 kadar yavru yapmakta ve yavrular 3-4 ayda eşeysel olgunluğa erişerek üremeye başlayabilmektedir. Bir dişi 22-24 günlük kısa hamilelik süresi sayesinde yılda 7-8 kez doğum yapabilmektedir. Grup halinde yaşayan bu türde yavruların bakımına ve korunmasına gruptaki bütün yetişkinler yardımcı olmaktadır. Koku alma duyuları çok gelişmiştir ve besinlerini bulmada en çok koku duyularını kullanırlar. Hatta karşılaştıkları bir sıçanın kendi gruplarından olup olmadığını da kokularından anlarlar. Diyarbakır'da gözlenen popülasyonun da incelenmesinde ve izlenmesinde yarar vardır" diye konuştu.