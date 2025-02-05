Diyarbakır'da deprem soruşturmalarında 11 sanık ceza aldı, 4 bin 716 hasarlı binanın yıkımı yapıldı

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde Diyarbakır'da yıkılan 1'i boş 7 binada 411 kişi hayatını kaybetti, 912 kişi yaralandı. Kent genelinde 5 bin 494 bina ağır, 2 bin 645 bina orta hasar aldı. Bugüne kadar yürütülen çalışmalarda; 4 bin 716 ağır, 929 da orta hasarlı binanın kontrollü yıkımı gerçekleştirildi. Yıkılan 4 bina ile ilgili yargılanan 11 sanığa, 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma' suçlarından hapis cezaları verildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023’teki depremlerden etkilenen Diyarbakır'da yıkılan 1'i boş 7 binada 411 kişi hayatını kaybetti, 912 kişi yaralandı. Kent genelinde 5 bin 494 bina ağır, 2 bin 645 bina orta hasar aldı. Depremin ardından kentte 4 bin 158 çadır dağıtım ve kurulumu yapıldı, AFAD tarafından 619 konteyner konuldu. Kırsal alanlardaysa 515 konteyner kurulumu gerçekleştirildi. Bugüne kadar yürütülen çalışmalarda; 4 bin 716 ağır, 929 da orta hasarlı binanın yıkımı gerçekleştirildi.

9 BİN 252 KONUTUN İNŞASI SÜRÜYOR

Depremden zarar gören aileler için de merkez Oğlaklı mevkisinde 13 bin 190, diğer ilçelerde 2 bin 861 konut yapımına başlandı. Kırsal mahallelerde 300 betonarme, 821 de hafif çelik olmak üzere toplamda bin 121 konut yapımına başlandı. Hak sahipleri için gerçekleştirilen 6 kurada, Oğlaklı Konutları'nda 6 bin 989, ilçelerden Çermik'te 238, Çüngüş’te 150, Dicle'de 146, Hazro'da 142 olmak üzere toplamda 7 bin 665 konut ile kırsal mahallelerde 255 köy konutunun kura çekimi gerçekleştirildi. Konutlardan 5 bin 255'inin teslimatı yapılırken, 9 bin 252'sinin inşası sürüyor.

YIKILAN 4 BİNAYA İLİŞKİN YARGILANAN 11 SANIK CEZA ALDI

Depremde yıkılan binalarla ilgili başlatılan soruşturmada, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 1 Cumhuriyet Başsavcısı Vekili ile 3 savcı görev aldı. Binalardan Dündar, Galeria Sitesi, Hisami ve Yoldaş apartmanlarına ilişkin yargılanan 11 sanığa, 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma' suçlarından hapis cezaları verildi.

GALERİA SİTESİ'NDE 4 SANIĞA 17 YIL 6'ŞAR AY HAPİS

Yenişehir ilçesi Mimar Sinan Caddesi'ndeki, 89 kişinin hayatını kaybettiği Galeria Sitesi'ne ilişkin tutuklanan müteahhitler Sedat Eser, Mehmet Şirin Yiğit, Şeyhmus Yiğit, inşaat mühendisi fenni mesul Tevfik Demir ile haklarında yakalama kararı bulunan M.E, H.M.Y. ve İ.H.Y.'nin, 23 Ekim 2023'te Diyarbakır 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmalarına başlandı. Mahkeme heyeti, 22 Mart 2024'teki duruşmada, oy birliğiyle 4 sanığın 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 17 yıl 6'şar ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti, haklarında yakalama kararı bulunan firari sanıklar M.E., H.M.Y. ve İ.H.Y.'nin dosyalarının ayrılmasını kararlaştırdı. Tutuklu sanık Sedat Eser'in, 14 Ağustos 2024'te kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesi ile davasının düşmesine karar verildi. Sanık avukatlarının ilk derece mahkemesince verilen hükme karşı istinaf başvurusunu değerlendiren Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 10'uncu Ceza Dairesi, istinafın reddi nedenlerinin bulunmadığını kararlaştırarak, verilen hapis cezalarını hukuka uygun buldu. Sanık avukatları, bu sefer müvekkilleri hakkında verilen cezalar için Yargıtay'a temyiz yoluna gitti.

DÜNDAR APARTMANI'NDA 2 SANIĞA 13 YIL 4'ER AY HAPİS Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi'nde yıkılan Dündar Apartmanı'nda 37 kişinin hayatını kaybetmesine yönelik tutuklanan müteahhitler İlhami Dündar, Sercan Erbey ile tutuksuz sanık arsa sahibi Seydo Bozkaya, 22 Aralık 2023'te Diyarbakır 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti, 22 Mart 2024'teki duruşmada oy birliğiyle tutuklu müteahhitler Dündar ve Erbey hakkında 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 13 yıl 4'er ay hapis cezası, tutuksuz sanık Bozkaya'nın da beraatine karar verdi. HİSAMİ APARTMANI'NDA 4 SANIĞA 17 YIL 6'ŞAR AY HAPİS CEZASI Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi'nde 100 kişinin öldüğü Hisami Apartmanı'na ilişkin tutuklu sanıklar müteahhit Mehmet Ali Korkut, Mehmet Meşe ile arsa sahipleri Nurettin Özcan ve Ahmet Özcan da 18 Ocak 2024'te Diyarbakır 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaya başlandı. Mahkeme heyeti, 24 Eylül 2024'teki karar duruşmasında, oy birliğiyle 4 sanığın 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 17 yıl 6'şar ay hapisle cezalandırılmasına, sanık Meşe'nin ise sağlık sorunları nedeniyle tahliyesine hükmetti. YOLDAŞ APARTMANI'NIN MÜTEAHHİTİNE 16 YIL 3 AY HAPİS Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi'nde yıkılan Yoldaş Apartmanı'nda 60 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu tutuksuz sanık müteahhit Sadullah Yoldaş, 9 Mayıs 2024'te Diyarbakır 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaya başlandı. Mahkeme heyeti, 26 Eylül 2024'teki duruşmada oy birliğiyle Yoldaş'ın 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma' suçundan 16 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına ve tutuklanmasını kararlaştırdı. SERİN-2 APARTMANI DAVASI SÜRÜYOR Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi Tesisler Kavşağı'nda yıkılan ve 77 kişinin yaşamını yitirdiği Serin-2 Apartmanı'na ilişkin de tutuksuz sanıklar müteahhit Hüseyin B., statik proje müellifi Cihan U., statik betonarme projeye onay veren Nasir Ç. ve bina fenni mesulü Ekrem B.'nin, 19 Nisan 2024'te Diyarbakır 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmalarına başlandı. Mahkeme heyeti, 14 Ekim 2024'te dosyanın yeni bir bilirkişi heyetine gönderilmesine karar vererek, duruşmayı 13 Mart'a erteledi. Davanın iddianamesinde, tutuksuz sanıklardan binanın müteahhidi Hüseyin B., binanın statik proje müellifi Cihan U., statik betonarme projeye onay veren Nasir Ç. ve bina fenni mesulü Ekrem B. hakkında 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi.