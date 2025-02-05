Cezaevi ziyareti dönüşü kazada ölen kadın toprağa verildi

Kaza, dün öğleden sonra Tunceli-Pülümür yolunun Alacık mevkisinde meydana geldi. Diyarbakır'da yaşayan, Erzincan Cezavi'nde tutuklu bulunan yakınlarının görüşüne gittikten sonra dönüşe geçen Güneş ailesinin içinde bulunduğu hafif ticari aracı kullanan H.G., önündeki TIR'ı sollamak istedi. Bu sırada hafif ticari araç, kontrolden çıkarak yol kenarındaki kayalıklara çarptı. Kazada Vahide Güneş (65) hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 1'i ağır 4 yaralının hastanedeki tedavisi sürerken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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