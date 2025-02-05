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        Cezaevi ziyareti dönüşü kazada ölen kadın toprağa verildi

        TUNCELİ'de cezaevi ziyaretinden dönen ailenin içinde bulunduğu hafif ticari aracın kayalıklara çarptığı kazada hayatını kaybeden Vahide Güneş (65), Diyarbakır'da toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 13:11 Güncelleme: 05.02.2025 - 13:15
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        Cezaevi ziyareti dönüşü kazada ölen kadın toprağa verildi
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        TUNCELİ'de cezaevi ziyaretinden dönen ailenin içinde bulunduğu hafif ticari aracın kayalıklara çarptığı kazada hayatını kaybeden Vahide Güneş (65), Diyarbakır'da toprağa verildi.

        Kaza, dün öğleden sonra Tunceli-Pülümür yolunun Alacık mevkisinde meydana geldi. Diyarbakır'da yaşayan, Erzincan Cezavi'nde tutuklu bulunan yakınlarının görüşüne gittikten sonra dönüşe geçen Güneş ailesinin içinde bulunduğu hafif ticari aracı kullanan H.G., önündeki TIR'ı sollamak istedi. Bu sırada hafif ticari araç, kontrolden çıkarak yol kenarındaki kayalıklara çarptı. Kazada Vahide Güneş (65) hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 1'i ağır 4 yaralının hastanedeki tedavisi sürerken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Kazada hayatını kaybeden Vahide Güneş'in cenazesi, Diyarbakır'a getirilerek Bağlar ilçesi Yeniköy Mezarlığı'na götürüldü. Burada kılınan cenaze namazının ardından Güneş, gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

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