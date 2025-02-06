Narin cinayeti; anne Yüksel Güran'ın avukatı istinafa başvurdu

DİYARBAKIR’da, Narin Güran (8) cinayetine ilişkin yargılandığı davada ‘İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan annesi Yüksel Güran’ın avukatı Yılmaz Demiroğlu, Diyarbakır 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne istinaf başvurusu yaptı. Dilekçede, Yüksel Güran ile ilgili verilen kararın bozulması ve tahliye edilmesi talep edildi.

Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolduktan sonra arama çalışmalarının 19'uncu gününde dere yatağında çuval içerisinde, üzeri 30, 25 ve 20 kilo ağırlığındaki 3 taşla kapatılıp, çalılıklarla gizlenmiş halde cansız bedeni bulunan Narin Güran’ın öldürülmesine ilişkin tutuklanan 12 kişiden 4'ü hakkında, Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede; aracında Narin'e ait DNA ve kıl örneği bulunan amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile gözaltına alındıktan sonra cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında, HTS ve baz istasyonu kayıtlarına göre, olay anında aynı evde oldukları tespit edildiği belirtilerek, 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Davanın 26 Aralık'ta başlayan ve 28 Aralık’ta sona eren 2'nci duruşmasında Salim Güran, Enes Güran ve Yüksel Güran’a ‘İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar’a ise ‘Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetti.

AVUKATINDAN İSTİNAF BAŞVURUSU

Yüksel Güran’ın avukatı Yılmaz Demiroğlu, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi’ne sunulmak üzere 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne istinaf başvurusunda bulundu. Dilekçede, Yüksel Güran hakkında verilen mahkumiyet kararının usul ve esas yönünden hukuka aykırı olması nedeniyle istinaf başvurusunun kabulü ile hükmün bozulması ve beraatine karar verilmesi istenerek, “Sanık Nevzat'ın aşamalarda sürekli ifade değiştirerek cansız bedeni teslim aldığını belirttiği mekanları değiştirdiği, mahkemece itibar edilen son beyanlarında belirttiği hareketlerin ise köyün fiziki koşulları, evler arası mesafe, tekrar ahıra inme süreleri dikkate alındığında Narin'in son görülme saati ile sanık Nevzat'ın aracının dereye giden toprak yolda görünme saati arasındaki kısa süreye sığmadığı, yine Nevzat'ın bahsettiği araç buluşmasının görüş açısında olmasına karşın Daran-2 kamera kayıtlarına yansımamış olma hususları birlikte değerlendirildiğinde Nevzat'ın hayatın olağan akışına aykırı son beyanlarına itibar edilemeyeceğinin gözetilmemesi, keşif yapılmadan eksik inceleme ile karar verilmesi hukuka aykırıdır. Sanığın eşi olan Gazal'ın anlatımlarında sanık Nevzat'ı araç ile evden çıkarken gördüğünü belirtmesi, olay saatlerinde Nevzat ile aynı evde olmasına karşın sanık Salim'in Nevzat'a seslenmesini duymaması, bahsedilen araç buluşmasını görmemesi, Nevzat'ın cansız bedeni taşırken ve aracına koyarken Gazal'ın bu durumu görmemiş olması sanığın beyanlarının gerçek dışı olduğunu göstermektedir” denildi.

‘NARİN, EVİN DIŞINDA ÖLDÜRÜLMÜŞTÜR’ Narin’in cansız bedenine geç ulaşılması nedeniyle DNA ve sair önemli bulgular elde edilemediği belirtilen dilekçede, “Maktul Narin'in Kur’an kursuna giderken giydiği elbiseler, yanına aldığı Elif-Ba kitabı, olay günü giydiği terlikleri, mor renkli etek ve yazma cansız bedenin içerisinde bulunan çuvaldan çıktığı tartışmasızdır. Bu durum Narin'e karşı öldürme eyleminin Narin'in evinin dışındaki bir yerde gerçekleştirdiğinin somut delili olarak karşımıza çıkmaktadır. Sürüntü örneklerinde özellikle Vajen-1 bölgesinde Prostat Spesifik Antijeninin tespit edilmiş olması Narin'e karşı cinsel saldırı olma ihtimalini güçlendirdiği ancak cansız bedene geç ulaşılması, cesedin çürümüş olması nedeniyle DNA ve sair önemli bulgular elde edilememiştir. Kamera kayıtlarından görüldüğü üzere Narin'in son görülme saati ile Narin'in cansız bedenin içerisinde bulunduğu ve sanık Nevzat Bahtiyar'ın kullanımında olan aracın kamera açısına girmesi arasında sadece 29 dakikalık fark vardır. Ölüm sebebine göre boğma eylemin niteliği gereği tek kişi tarafından gerçekleştirilmesi, maktulün son görülme saatinden çok kısa bir süre sonra Nevzat Bahtiyar tarafından cansız bedenin Eğertutmaz Deresi’ne götürülüp gizlenmiş olması, cesede son ve tek dokunan kişinin sanık Nevzat olması, genel hayat tecrübeleri ve olağan akışa göre hiç kimse bizzat dahil olmadığı bir öldürme eyleminde cesetten bu kadar hızlı kurtulma, taşıma ve gizleme ihtiyacını duymayacağı, hakkında isnat edilen suçu işlediğine dair en kuvvetli delil bulunan sanık Nevzat'ın inkara ve masum kişilere atfı cürüm mahiyetindeki beyanlarına itibar edilemeyeceği açıktır. Katılan Arif ve Sanık Nevzat'ın kabulünde olduğu üzere olay öncesi katılan Arif tarafından sanık Nevzat'a satılan, sanık Nevzat'ın da 3’üncü kişilere sattığı bir adet otomobilin change/çalıntı çıkması nedeniyle taraflar arasında bir ihtilafın doğduğu, bu ihtilaf nedeniyle yerel ara bulucuların devreye girdiği, görüşmeler sırasında sanık Salim'in de bulunduğu, katılan Arif ile Nevzat arasında gerginlik oluşmuşsa da tarafların mutabakatı ile sonuçlanan olayda Nevzat tarafından ödenmesi gereken bedelin 50 bin TL olarak kararlaştırıldığı bilinmektedir. Sanık Nevzat’ın olay öncesi özellikle Narin'in güvenini kazanmaya dönük para vermesi, Narin'in babası ile yaşadığı araç ihtilafından kaynaklı sorunu iç dünyasında büyütmesi ve dış dünyaya yansıyan davranışlarıyla kendi yakınlarına bu aileden uzak durmaları yönünde söylemlerinin bulunması karşısında Nevzat'ın başka köye taşınmaya hazır hale gelen evin inşaatını da tamamladığı bir dönemde Arif'in ailesine zarar verme amacıyla hareket ettiği anlaşılmaktadır” ifadelerine yer verildi.

‘SOĞUKKANLI BİR ŞEKİLDE NORMAL HAYATINA DEVAM EDEN BİR ŞAHSIN BEYANINA İTİBAR EDİLEMEZ’ Dilekçede, Narin’in cansız bedenini dere kenarında gizledikten sonra soğukkanlı şekilde normal hayatına devam eden Nevzat Bahtiyar’ın beyanlarına itibar edilmemesi gerektiği belirtilerek, “Narin'i görmemesi gereken bir şey gördüğü gerekçesi ile öldüren ve bu durumu gizlemeye çalışan bir kişinin gidip komşuya haber vermesi ve yabancı birinin tanık olmasını sağlaması hayatın olağan akışına aykırı bir durum olduğu, bu beyana itibar edilemeyeceği açıktır. Sanık Nevzat cansız bedeni evin içerisinde aldığını beyan etmişse de belirtilen saat aralığında Arif'in evinde yaşı küçük çocukların da olduğu, böylesine vahim bir cinayetin çocukların duyabileceği, görebileceği bir alana taşınmasının da akıl mantık kurallarıyla örtüşmediği, Nevzat’ın oluşturduğu hikayelerin yönlendirme ve basından edinilen haberlerden yararlanma eseri gerçek dışı olduğu tartışmasızdır. Küçücük bedeni bir çuvala sığdırıp dere kenarında gizleyen, soğukkanlı bir şekilde gidip baldızında çay içen sonra namazını kılan, normal hayatına devam eden, kayıp çocukla ilgili arama faaliyetine katılan, Narin'in ailesini teselli etmeye çalışan bir şahsın beyanına itibar edilemez. Evde bir kızın cansız bedeni varsa komşuya haber verileceği yerde daha güvenilir olan aile fertleri veya babaya ne yapalım şeklinde haber verilmesi beklenmez mi? Komşu Nevzat, baba Arif'ten daha mı güvenilir? Olay saatlerinde müvekkilime ait telefonun arama kayıtlarında şüpheli bir durumun olmadığına göre, yine oluşa göre Narin'in son görülme anı ile dereye götürülme anı arasında 29 dakikalık bir zaman diliminin olması, hayatın olağan akışı içerisinde düşünüldüğünde aile içi bir cinayette hiç kimsenin bu kadar kısa süre içerisinde cansız bedenden kurtulma ihtiyacını hissetmeyeceği, aile içi sorgulamaların olacağı, aile fertlerinin aranacağı, yine normal bir ailenin kendi çocuğunu bir çuval içinde dereye atılmasına rıza göstermeyeceği de dikkate alındığında Nevzat'ın beyanının tamamen gerçek dışı olduğu net bir şekilde anlaşılmaktadır” denildi.