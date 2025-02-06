Diyarbakır'da depremde ölenler, Serin-2 Apartmanı enkazının kaldırıldığı alanda anıldı (3)

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Doğan Hatun da bir grup belediye çalışanıyla birlikte mezarlığa ziyarette bulundu.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, beraberinde İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, AK Parti Milletvekili Mehmet Galip Ensarioğlu, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ile birlikte Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023’teki depremlerde hayatını kaybedenlerin Bağlar ilçesindeki Yeniköy Asri Mezarlığı’ndaki kabirlerini ziyaret etti. Ziyarette Vali Zorluoğlu ve beraberindekiler, mezarlara karanfil bırakarak, dualar etti. Yakınlarını kaybedenler ise hayatını kaybedenlerin mezarlarını başında uzun süre gözyaşı döktü.

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