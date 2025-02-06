Diyarbakır'da depremde ölenler, Serin-2 Apartmanı enkazının kaldırıldığı alanda anıldı (3)

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DEPREMDEHAYATINI KAYBEDENLERİN KABİRLERİNE ZİYARETDiyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, beraberinde İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, AK Parti Milletvekili Mehmet Galip Ensarioğlu, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ile birlikte Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenlerin Bağlar ilçesindeki Yeniköy Asri Mezarlığı'ndaki kabirlerini ziyaret etti.
DEPREMDEHAYATINI KAYBEDENLERİN KABİRLERİNE ZİYARET
Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, beraberinde İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, AK Parti Milletvekili Mehmet Galip Ensarioğlu, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ile birlikte Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023’teki depremlerde hayatını kaybedenlerin Bağlar ilçesindeki Yeniköy Asri Mezarlığı’ndaki kabirlerini ziyaret etti. Ziyarette Vali Zorluoğlu ve beraberindekiler, mezarlara karanfil bırakarak, dualar etti. Yakınlarını kaybedenler ise hayatını kaybedenlerin mezarlarını başında uzun süre gözyaşı döktü.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Doğan Hatun da bir grup belediye çalışanıyla birlikte mezarlığa ziyarette bulundu.
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