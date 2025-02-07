Diyarbakır'da asansör boşluğuna düşen inşaat işçisi yaralandı

DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde asansör boşluğuna düşen inşaat işçisi M.F.D., yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Barış Mahallesi'ndeki bir inşaatta meydana geldi. M.F.D., çalıştığı inşaatta iddiaya göre dengesini kaybedip asansör boşluğuna düştü. İhbarla olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle düştüğü yerden çıkarılan M.F.D., ambulansla hastaneye kaldırıldı. M.F.D.'nin kolunda ve vücudunun bazı yerlerinde kırıkların olduğu tespit edildi. M.F.D.’nin hastanedeki tedavisi sürerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.