Diyarbakır'da kardan kapanan 129 kilometrelik kırsal mahalle yolu, ulaşıma açıldı

Kulp ve Hani ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan kırsal mahallelerin yollarının açılması için Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, Kırsal Mahalli Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Çalışmalarda, toplamda 129 kilometrelik yol ulaşıma açıldı.

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