Narin Güran cinayeti; istinaf başvuruları Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi'nde (2)

6TUTUKLUDAN 2'Sİ HAKKINDA TAHLİYE BAŞVURUSU

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklu şüpheliler Birsen Güran, Fuat Güran, Maşallah Güran, Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy ile Mehmet Şevket Kaya ve Muhammed Kaya ile tutuksuz şüpheliler Şeyma Kaya, Hediye Güran, İbrahim Halil Güran, Barış Güran, Kurtuluş Güran ve Ömer Faruk Güran hakkında hazırlanan iddianame, Diyarbakır 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'ne sunuldu. Suça sürüklenen 4 çocuk hakkında hazırlanan iddianame ise 2'nci Çocuk Mahkemesi'ne sunuldu.

İddianamelerde, 6'sı tutuklu 15 şüpheli hakkında 'Suçluyu kayırma' suçundan 6 aydan 5'er yıla kadar hapis cezası istendi.

Sanıklar hakkında hazırlanan iddianamenin incelemesi sürerken, tutuklu bulunan Mehmet Selim Atasoy ile Mehmet Şevket Kaya'nın avukatları, müvekkillerinin hazırlanan iddianamenin kabulüne karar verilmesi halinde tensiple tahliye edilmeleri için Diyarbakır 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'ne dilekçe verdi.