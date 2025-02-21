Diyarbakır'da çizgili sırtlan kamerada

Dicle ilçesine bağlı kırsal Gölbaşı Mahallesi kırsalında bir kişi, aracıyla seyir sırasında nesli tükenme tehlikesi altında olan çizgili sırtlanı gördü. O anları cep telefonu kamerasıyla kayda alan kişiyi gören sırtlan, koşmaya başladı. Görüntülerde; sırtlanın bir süre sonra tepeye doğru tırmanarak gözden kaybolduğu görüldü.

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