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        Diyarbakır'da çizgili sırtlan kamerada

        DİYARBAKIR'ın Dicle ilçesinde çizgili sırtlan, cep telefonuyla görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 17:32 Güncelleme: 21.02.2025 - 17:35
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        Diyarbakır'da çizgili sırtlan kamerada
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        DİYARBAKIR'ın Dicle ilçesinde çizgili sırtlan, cep telefonuyla görüntülendi.

        Dicle ilçesine bağlı kırsal Gölbaşı Mahallesi kırsalında bir kişi, aracıyla seyir sırasında nesli tükenme tehlikesi altında olan çizgili sırtlanı gördü. O anları cep telefonu kamerasıyla kayda alan kişiyi gören sırtlan, koşmaya başladı. Görüntülerde; sırtlanın bir süre sonra tepeye doğru tırmanarak gözden kaybolduğu görüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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