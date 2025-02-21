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        Abdullah Zeydan'a verilen hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı

        İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından görevden alınan Van Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Abdullah Zeydan'ın 'Terör örgütüne yardım etmeye teşebbüs' suçundan aldığı 3 yıl 9 ay hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 21:05 Güncelleme: 21.02.2025 - 21:10
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        Abdullah Zeydan'a verilen hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı
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        İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından görevden alınan Van Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Abdullah Zeydan’ın ‘Terör örgütüne yardım etmeye teşebbüs’ suçundan aldığı 3 yıl 9 ay hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı.

        Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 11 Şubat’taki karar duruşmasında mahkeme, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'ı, 'Terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek' ve 'Basın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından yargılandığı davada 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı. Tutuksuz yargılanan Zeydan’a ceza verilmesinin ardından 15 Şubat’ta, İçişleri Bakanlığı tarafından Van Valisi Ozan Balcı, Van Büyükşehir Belediyesi’ne geçici görevlendirmeyle belediye başkanvekili olarak atandı.

        ‘TERÖR ÖRGÜTÜNE YÖNELİK YAPILAN OPERASYONLARI ZAYIFLATMAK İSTEDİĞİNDEN ŞÜPHE DUYULMADIĞI ANLAŞILMAKTADIR’

        Mahkeme, Zeydan’a verilen cezanın 18 sayfalık gerekçeli kararını açıkladı. Zeydan ile bazı tanıkların ifadeleri ve bilirkişi raporuna yer verilen kararda, sanığın dinlenen tanık beyanlarından anlaşıldığı üzere yasaklı bölgeye ulaşmasına izin verilmeyerek durdurulduğu ve eyleminin teşebbüs aşamasında kaldığının anlaşıldığı belirtilerek, “Sanık Zeydan'ın özel güvenlik bölgesi ilan edilen ve bölücü terör örgütü mensuplarına karşı operasyon yapılan Varagöz mevkiine beraberindeki kişilerle gitmek istemesiyle, burada terör örgütü mensuplarına yönelik yapılan operasyonları zayıflatmak istediğinden şüphe duyulmadığı anlaşılmaktadır. Sanık hakkında her ne kadar terör örgütü üyesi olmak suçundan cezalandırılması talebiyle iddianame tanzim edilmiş ve iddianamenin kabulüyle kamu davası açılmış ise de Zeydan'ın eylemlerinde sıklık gözlemlenmemesi ve hiyerarşik yapıya dahil olduğuna dair cezalandırılması için yeterli her türlü şüpheden uzak somut delil elde edilememesi nedeniyle sanığın eyleminin 'terör örgütüne yardım etmek suretiyle üye olmak' suçu olduğu mahkeme tarafından kabul edilmiş, sanığın doğrudan 'üye' olmaktan dolayı cezalandırılması cihetine gidilmeden hüküm kurulmuştur" denildi.

        ‘UZAKLAŞILMAK SURETİYLE HAPİS CEZASI VERİLMİŞTİR’

        Zeydan’ın terör örgütüne yardım ettiği belirtilen kararda, “Sanığa, 30 yılı aşkın süredir silahlı faaliyet gösteren, on binlerce mensubu bulunan, bugüne kadar 40 binden fazla vatandaşımızın ölümüne sebebiyet veren bir örgüte yardım etmeye çalışması nedeniyle, yardım edilmek istenen örgütün tehlikeliliği, devlet ve milletin bölünmez bütünlüğüne bugüne kadar verdiği zararın boyutu gözetilerek, alt sınırdan uzaklaşılmak suretiyle hapis cezası verilmiştir. Sanığın suçu işlediği yerin güvenlik kuvvetlerinin bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik olarak operasyon gerçekleştirdiği kırsal alan olması, sanığın kastının yoğunluğu gözetilerek sanığa verilen cezada Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 220/7 maddesi gereğince takdiren 1/3 oranında indirim yapılmış, sanığın işlediği suçun 3713 sayılı yasanın 3/1 maddesinde sayılan terör suçlarından olması nedeniyle aynı yasanın 5/1 maddesi gereğince sanığa verilen cezada 1/2 oranında artırım yapılmış ve eylemin teşebbüs aşamasında kalması sebebiyle TCK'nin 35/2 maddesi gereğince 1/4 oranında indirim uygulanmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

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