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        Diyarbakır'da önündeki araca çarpan otomobil, takla attı: 4 yaralı

        DİYARBAKIR'da önündeki araca çarpıp, refüje çıkarak takla atan otomobilde 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 00:45 Güncelleme: 26.02.2025 - 00:50
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        Diyarbakır'da önündeki araca çarpan otomobil, takla attı: 4 yaralı
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        DİYARBAKIR’da önündeki araca çarpıp, refüje çıkarak takla atan otomobilde 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi’nde meydana geldi. Şeyhmus Ç. (35) yönetimindeki 21 BP 227 plakalı otomobil, önünde ilerleyen bir araca çarptıktan sonra refüje çıkıp, takla attı. Kazada, otomobildeki 4 kişi yaralanırken, diğer araçta ise hasar oluştu. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan sürücü Şeyhmus Ç.’nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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