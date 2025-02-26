Diyarbakır'da önündeki araca çarpan otomobil, takla attı: 4 yaralı

DİYARBAKIR’da önündeki araca çarpıp, refüje çıkarak takla atan otomobilde 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi’nde meydana geldi. Şeyhmus Ç. (35) yönetimindeki 21 BP 227 plakalı otomobil, önünde ilerleyen bir araca çarptıktan sonra refüje çıkıp, takla attı. Kazada, otomobildeki 4 kişi yaralanırken, diğer araçta ise hasar oluştu. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan sürücü Şeyhmus Ç.’nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.