Sahibinin yurt dışına çıkarken verdiği 'Risko' narkotik köpeği oldu, operasyonlarda tonlarca uyuşturucu ele geçirildi

DİYARBAKIR İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde görevli narkotik köpekleri ‘Risko’ 'Rio', 'Temren', ‘Brego’ ve ‘Zero’, 4 yılda operasyonlarda yapılan aramalarda 27 ton uyuşturucu maddenin ele geçirilmesinde rol aldı. Sahibinin yurt dışına çıkarken verdiği 5 yaşındaki Belçika kurdu ‘Risko’nun, Ankara Gölbaşı Köpek Eğitim Merkezi’nde, 4 aylık eğitimi birincilikle bitirerek narkotik köpeği olduğu belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli narkotik köpekleri 'Rio', 'Temren', ‘Brego, ‘Zero’ ve ‘Risko’, kentte yürütülen operasyonlarda uyuşturucu aramalarına önemli katkı sağlıyor. 5 yaşındaki Belçika kurdu ‘Risko’, 2 yaşındaki Belçika kurdu ‘Zero’, 7 yaşındaki Belçika kurdu ‘Brego’, 5 yaşındaki Hollanda çoban köpeği ‘Temren', 2 yaşındaki Belçika çoban köpeği ‘Rio’ son 4 yılda kent genelindeki operasyonlarda, 9 ton 500 kilo esrar, 17 ton skunk, 250 kilo eroin ve 450 kilo metamfetamin olmak üzere toplamda 27 ton 500 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

Narkotik köpekleri, Ankara Gölbaşı'nda bulunan Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı Köpek Eğitim Merkezi'nde (KEM) 1 yıl eğitim alıyor. Polis memurları, kendilerine verilen köpekleri eğittikten sonra testlerden geçerek narkotik köpekleriyle birlikte ihtiyaç duyulan illere tayin oluyor. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli köpek idarecisi polis memurlarının gözetiminde günlük ve haftalık eğitimlere tabi tutulan köpeklerin hikayeleri de ilgi çekiyor.

RİSKO, KURSU BİRİNCİLİKLE BİTİRDİ

2020’de bir çiftlikten sahiplenen ve 7 aylık olana kadar evde bakılan Belçika kurdu ‘Risko’yu yurt dışına çıkan sahibi, narkotik köpeği olması için polise teslim etti. Köpek idarecileri ile yapılan toplantıda Risko’nun doğru çalışılması durumunda görev köpeği olacağı kanısına varıldı. Ankara Gölbaşı Köpek Eğitim Merkezi’ne götürülen ‘Risko’ 4 aylık zorlu eğitimlerden geçerek, kurs sonu sınavından da birincilik elde ederek Diyarbakır’da göreve başladı.

RİO, TÜRKÇE, İNGİLİZCE, ALMANCA KOMUTLARI ANLIYOR

Rio ise 3 aylıkken sahibi tarafından görevli polis memurlarına teslim edildi. Türkçe, İngilizce, Almanca dillerinde komutları anlayan ve uygulayan Rio, 1 yaşına kadar Emniyet Genel Müdürlüğü Köpek Eğitim Merkezi’nde aldığı kurs programında başarılı olarak, Narkotik Madde Arama Köpeği Sertifikası almaya hak kazandı.