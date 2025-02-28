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        Diyarbakır'da ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı

        DİYARBAKIR'da ramazan ayının ilk teravih namazında camiler doldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 21:43 Güncelleme: 28.02.2025 - 21:45
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        Diyarbakır'da ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı
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        DİYARBAKIR'da ramazan ayının ilk teravih namazında camiler doldu.

        Diyarbakır’da ramazan ayının ilk teravih namazında çoğunlukla Sur ilçesinde bulunan tarihi camiler tercih edildi. Yatsı namazının ardından vatandaşlar özellikle İslam aleminin 5’inci Harem-i Şerif’i olarak kabul edilen tarihi Ulucami’ye gelerek teravih namazı için saf tuttu. Namazı kıldıran Ulucami İmamı Hidayet Yılmaz, ramazan ayının faziletlerinde bahsederek, hayırlı olması temennisinde bulundu.

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