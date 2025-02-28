Diyarbakır'da ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı

Diyarbakır’da ramazan ayının ilk teravih namazında çoğunlukla Sur ilçesinde bulunan tarihi camiler tercih edildi. Yatsı namazının ardından vatandaşlar özellikle İslam aleminin 5’inci Harem-i Şerif’i olarak kabul edilen tarihi Ulucami’ye gelerek teravih namazı için saf tuttu. Namazı kıldıran Ulucami İmamı Hidayet Yılmaz, ramazan ayının faziletlerinde bahsederek, hayırlı olması temennisinde bulundu.

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