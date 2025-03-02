Diyarbakır'da kadınlar, '8 Mart' için pedal çevirdi

DİYARBAKIR’da sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde kadınlar ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ etkinlikleri kapsamında 10 kilometre pedal çevirdi.

Diclekent’te 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında sivil toplum kuruluşları öncülüğünde bir araya gelen kadınlar, ‘Kadın, yaşam, özgürlük’ sloganları eşliğinde halay çekti. Burada grup adına konuşan Duygu Özbay, “Artık barış çok fazla dile getirilmeye başlandı. Dolayısıyla biz de bugün demokratik, barışçıl, özgür, eşit bir toplum yaratmaya dair her çağrıyı desteklediğimizi ve bugün bu çağrıyı güçlendirecek, sürdürülebilir bir barış inşasını güçlendirebilecek politikaların hem kamusal hem siyasal hem de ekonomik alanda hem de idare alanında bir an önce hayat bulması için mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.

Kadınlar daha sonra Diclekent’ten Sur ilçesindeki Dağkapı Meydanı’na kadar yaklaşık 10 kilometre boyunca pedal çevirdi. Dağkapı Meydanı’nda da bir süre davul zurna eşliğinde halay çeken grup, daha sonra dağıldı.