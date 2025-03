GÜNSİAD Başkanı Bedrihanoğlu: Silahları devreden çıkarak bu süreci yürekten destekliyoruz

GÜNEYDOĞU Sanayici ve İş İnsanları Derneği (GÜNSİAD) Başkanı Şahismail Bedirhanoğlu, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın silah bırakma çağrısına ilişkin, “Silahları devreden çıkaracak, şiddetin defterini kapatacak ve Kürt meselesini silah ve çatışmalardan arındıracak ve demokratik siyasetin bir konusu haline getirecek bu süreci daha önce de ifade ettiğimiz gibi güçlü bir şekilde yürekten destekliyoruz” dedi.

GÜNSİAD Başkanı Şahismail Bedirhanoğlu, Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti’nde basın toplantısı düzenledi. Bedirhanoğlu, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın, “PKK kendisi feshetmelidir, tüm gruplar silah bırakmalıdır” çağrısına destek verdiklerini belirterek, “Sayın Bahçeli’nin çağrısıyla başlayan ve Sayın Cumhurbaşkanı’nın güçlü desteğiyle bu girişimin muhataplarınca da karşılık bularak kuvvetlendiğine tanıklık ettik. Yine bu girişimin Meclis’te temsil edilen, siyasi partilerinin büyük çoğunluğunun destek vermesinden de büyük memnuniyet duyduk” diye konuştu.

‘TARİHİ BİR FIRSATA SAHİBİZ’

Bedirhanoğlu, her zaman bütün sorunların demokratik siyaset içinde, demokratik yol ve yöntemlerle çözülmesini savunduklarını ifade ederek, “Bu itibarla silahları devreden çıkaracak, şiddetin defterini kapatacak ve Kürt meselesini silah ve çatışmalardan arındıracak ve demokratik siyasetin bir konusu haline getirecek bu süreci daha önce de ifade ettiğimiz gibi güçlü bir şekilde yürekten destekliyoruz. Ölümlerin son bulması, barışın inşası ve ülkemizin hak ettiği huzur ve refaha kavuşması için, dün olduğu gibi bugün ve yarın da her türlü desteği ve yardımı sunmaya hazır olduğumuzun altını da çiziyoruz. Her bir insanımız için hayati bir önem arz eden bu süreçte, başta sürecin tarafları olmak üzere, herkesin sorumlulukla hareket etmesini, dönemin ruhuna uygun yapıcı bir dil kullanmasını, farklı toplumsal kesimlerin hassasiyetlerini gözetmesini ve barışçıl bir tavrın bütün faaliyetlerine hâkim kılmasını bekliyoruz. Bilhassa Kürt toplumunun bütün aktörlerini, silahların susmasını sağlayacak bu sürece sahip çıkmaya ve destek vermeye çağırıyoruz. Bugün Kürt meselesini silahtan ve şiddetten arındırmak için tarihi bir fırsata sahibiz” ifadelerini kullandı.